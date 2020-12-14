【参加無料】FABRIC TOKYO、スタートアップ19社らのD2C支援プログラムの成果発表会を開催

FABRIC TOKYOは12月17日（木）、「Originlal Lab Demo Day 2020」と題したオンラインイベントを開催する。
「Original Lab」は、FABRIC TOKYOが企画・主催するD2C支援プログラム／コミュニティ。D2Cブランドに特化し、成功を目指す企業が集い、互いにナレッジをシェアしながら、成長を目指す3ヵ月限定のプログラムだ。2020年10月より開始し、約100社のエントリーから19社が採択されている。
同イベントは、「Original Lab」の採択企業19社で行う、プログラム成果発表会。1社あたり約5分間の事業プレゼンテーションを行い、ニッセイ・キャピタルや博報堂DYベンチャーズら審査員がアドバイスを行う。
【イベント概要】
日時：2020年12月17日（木）17:00〜20:00
主催：FABRIC TOKYO
会場：オンライン
費用：無料
※詳細・申し込みはこちらから
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