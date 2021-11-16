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Cookieに依存しない独自の配信用IDを活用　KDDIら3社が広告配信プラットフォームを共同開発

　KDDIとSupershipホールディングスおよびSupershipは、顧客のプライバシーに配慮したデジタル広告配信プラットフォームを共同で開発した。

　同プラットフォームでは、Webサイトやアプリの利用ごとに一時的に発行する広告配信用識別子と、顧客の同意に基づいてKDDIグループが預かっている性年代などの属性情報を活用。これらを組み合わせることにより、顧客に関連性の高い広告をプライバシーに配慮しながら配信することが可能となる。

　3社は2022年1月より、同プラットフォームをSupershipのDSP「ScaleOut」およびSSP「Ad Generation」を通じて提供する予定だ。

【関連記事】
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2021/11/16 16:30 https://markezine.jp/article/detail/37786

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