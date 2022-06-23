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ライトオン、オンライン接客サービス「STAFF START」を導入

　ジーンズセレクトショップのライトオンは、バニッシュ・スタンダードが運営する「STAFF START（スタッフスタート）」を導入した。

　同サービスは、スタッフがコーディネートや動画、レビューなどのコンテンツを投稿することでデジタル接客を可能にするアプリサービス。撮影したコーディネート画像に商品情報を紐づけることで、ユーザーはお気に入りのスナップからスムーズに商品の購入に移行できる。

　また、スタッフのSNSやアプリ内投稿の写真を複数添付できる機能、様々な身長・体格のスタッフによる投稿から、コーディネートや着用イメージを具体的にユーザーに提供できる。さらに、店舗のスタッフの他、バイヤーの投稿も行うことで最新のトレンドファッション情報の提供も行う。

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MarkeZine（マーケジン）
2022/06/23 15:30 https://markezine.jp/article/detail/39290

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