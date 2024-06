PIVOT 佐々木紀彦氏×慶應義塾大 宮田裕章氏が「ビジネスAI」を議論【7/31開催／参加無料】

SAPジャパンは、イベント「SAP NOW Japan」を2024年7月31日(水)に、グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールで実施する。

本イベントのテーマは、「最高なビジネスの実現~ Bring out the best in your business ~」。SAPは、2024年を「ビジネスAI元年」と位置づけ、企業がAIを活用することでビジネスを牽引・変革し、より高いレベルに到達するためのサポートを目指す。

本イベントでは、企業によるAI活用事例や、ビジネスAIをはじめとした最新テクノロジー、パートナーソリューションなどが紹介される。

グランドキーノートでは、SAP Global Executiveのポール・マリオット氏とSAPジャパン代表取締役社長の鈴木洋史氏らが、同社の戦略と「SAP Business AI」を紹介する。また、日本電気の代表執行役社長/CEOの森田隆之氏が「クライアントゼロを起点にビジネスと社会の変革に挑戦~NECのコーポレートトランスフォーメーション~」をテーマに登壇予定だ。

基調講演では「クラウドとAIで実現される、これからの経営基盤」をテーマに、トラスコ中山の数見篤氏とSAPジャパンの稲垣利明氏が登壇する。さらに特別講演として、PIVOTの佐々木紀彦氏と慶應義塾大学 宮田裕章氏が登壇し「AIで変わるビジネスの世界 〜AI時代の生存戦略を語る〜」をテーマに、ビジネスAIの最前線について議論する。

