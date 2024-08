Googleの弱点が露呈した「3rd Party Cookie廃止方針の撤回」

米国時間2024年7月22日、Googleは3rd Party Cookieを廃止する方針を撤廃した。これは、Googleの敗北宣言だ。なぜなら、結果的に、Googleの思うようにはならなかったからだ。周知のことだと思うが、「A new path for Privacy Sandbox on the web」で、突然、告知された。この告知で、最も重要なのは、次の文章の意味を理解することだ。

「we are proposing an updated approach that elevates user choice. Instead of deprecating third-party cookies, we would introduce a new experience in Chrome that lets people make an informed choice that applies across their web browsing, and they’d be able to adjust that choice at any time.」

(意訳)ユーザーの選択をより高い位置におく(重視する)新しいアプローチを提案している。3rd Party Cookieの重要性を低下させるのではなくて、新しい体験をChrome上で導入したいと考えている。それは、ユーザーが情報を充分に提供された状態で自ら選択をして、ウェブサイト閲覧をおこなうことであり、その選択をいつでも変更できるようにすることだ。