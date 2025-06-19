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アシックス 甲田知子氏、佐藤可士和氏、 楠木建氏登壇　I＆COが初のオフラインイベントを開催

　I＆COは2025年7月30日（水）に、企業やブランドの未来を語るオフラインイベント「I＆CO Foresight '25」を開催する。同社はこれまで、ビジネスの最前線を行く多くのリーダーたちとともに、変革への挑戦を続けてきた。本イベントでは、リーダーたちの知見を惜しみなく共有し、これからの企業やブランドのあり方を展望する。

I&COイベント

　ブランド戦略の構築・実行に関わる方、事業開発や商品企画に携わるビジネスリーダー、組織変革やイノベーション推進の担当者におすすめのイベントだ。

プログラム（予定）

  • 16時～　キーノートセッション：Foresight for the Future of Brand - これからのブランドのあり方と日本の未来
    登壇者：クリエイティブディレクター 佐藤可士和氏、I＆CO 協働創業者 レイイナモト氏
  • 17時30分～　パネルセッション：Making Japan Matter - グローバルで真価を発揮するブランド戦略
    登壇者：アシックス 常務執行役員 甲田知子氏、一橋ビジネススクール特任教授（経営学者） 楠木建氏、I＆CO COO 間澤崇氏
  • 18時30分～　ネットワーキング：参加者同士の懇親会

I＆CO Foresight '25

開催日時：2025年7月30日（水）16：00～18：30 （18：30より懇親会）
開催形式：オフライン
会場：渋谷パルコDGビル18F Dragon Gate
参加費：3,000円（税込）
参加申込URL：https://iandco.com/foresight

【関連記事】
I&CO、日本企業のアジア進出を支援するパッケージ「Asia Market Ignition」を提供
I&CO、I&CO APACの立ち上げとシンガポールオフィスの開設を発表　アジアでの事業拡大を図る

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

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2025/06/19 07:00 https://markezine.jp/article/detail/49383

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