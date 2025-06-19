アシックス 甲田知子氏、佐藤可士和氏、 楠木建氏登壇　I＆COが初のオフラインイベントを開催

I＆COは2025年7月30日（水）に、企業やブランドの未来を語るオフラインイベント「I＆CO Foresight '25」を開催する。同社はこれまで、ビジネスの最前線を行く多くのリーダーたちとともに、変革への挑戦を続けてきた。本イベントでは、リーダーたちの知見を惜しみなく共有し、これからの企業やブランドのあり方を展望する。
ブランド戦略の構築・実行に関わる方、事業開発や商品企画に携わるビジネスリーダー、組織変革やイノベーション推進の担当者におすすめのイベントだ。
プログラム（予定）
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16時～ キーノートセッション：Foresight for the Future of Brand - これからのブランドのあり方と日本の未来
登壇者：クリエイティブディレクター 佐藤可士和氏、I＆CO 協働創業者 レイイナモト氏
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17時30分～ パネルセッション：Making Japan Matter - グローバルで真価を発揮するブランド戦略
登壇者：アシックス 常務執行役員 甲田知子氏、一橋ビジネススクール特任教授（経営学者） 楠木建氏、I＆CO COO 間澤崇氏
- 18時30分～ ネットワーキング：参加者同士の懇親会
I＆CO Foresight '25
開催日時：2025年7月30日（水）16：00～18：30 （18：30より懇親会）
開催形式：オフライン
会場：渋谷パルコDGビル18F Dragon Gate
参加費：3,000円（税込）
参加申込URL：https://iandco.com/foresight
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