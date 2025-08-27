マーケター向けイベント情報まとめ【2025年9月前半】

マーケター向けのイベント情報（カンファレンス、セミナー、勉強会など）をまとめています。ぜひ、日々の情報収集の参考にしてください。
※自社のイベント情報を掲載希望の方は、アンケートフォームよりお送りください。
9月2日（火）
商談0件/月だった『私』が、継続して商談をつくれるようになったノウハウをご紹介
日時：9月2日（火）15:00～15:40
場所：オンライン
主催：株式会社シャノン
イベントサイト：https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/56644
9月3日（水）
～「保守的」になりがちな意思決定から脱却する～ 市場創造型のマーケティングや商品開発を成功に導く「コンセプトの作り方・評価手法」とは
日時：9月3日（水）15:00～16:00
場所：オンライン
主催：NEW STANDARD株式会社、QO株式会社
イベントサイト：https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_cRRW-IusRbeSeMRvG9oyQQ
＊＊＊
いよいよ開催！9月10日（水）～11日（木）のMarkeZine Day
MarkeZine Day 2025 Autumn
日時：9月10日（水）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）
9月11日（木）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）
場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス
主催：株式会翔泳社 MarkeZine編集部
イベントサイト：https://event.shoeisha.jp/mzday/20250910