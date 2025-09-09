マーケター向けイベント情報まとめ【2025年9月後半】

マーケター向けのイベント情報（カンファレンス、セミナー、勉強会など）をまとめています。ぜひ、日々の情報収集の参考にしてください。
※自社のイベント情報を掲載希望の方は、アンケートフォームよりお送りください。
9月22日（火）
30分でわかる！ MAツールのキホンのキ
日時：9月22日（月）15:00～15:30
場所：オンライン
主催：株式会社シャノン
イベントサイト：https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/56908
9月26日（金）
リアル店舗の成長戦略
日時：9月26日（金）13:30～16:30
場所：東京都立産業貿易センター 浜松町館 会議室
主催：株式会社マーケティング研究協会
イベントサイト：https://www.marken.co.jp/seminar/006541post_183.php
9月30日（水）
2025年秋最新版｜AI時代の「製品検討プロセス」を攻略し、「商談化率を最大化」する新常識
日時：9月30日（火）15:00～16:00
場所：オンライン
主催：株式会社シャノン
イベントサイト：https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/56776
＊＊＊
いよいよ開催！9月10日（水）～11日（木）のMarkeZine Day
MarkeZine Day 2025 Autumn
日時：9月10日（水）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）
9月11日（木）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）
場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス
主催：株式会翔泳社 MarkeZine編集部
イベントサイト：https://event.shoeisha.jp/mzday/20250910