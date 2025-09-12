恩藏直人氏、音部大輔氏、長田麻衣氏ら登壇　JMRAが創立50周年記念カンファレンスを10月2日に開催

日本マーケティング・リサーチ協会（以下、JMRA）は2025年10月2日、創立50周年を記念するアニュアル・カンファレンスを明治記念館（東京都港区）で開催する。今回は「Next DepARTure ─これまでの50年、これからの50年─」をテーマとし、リサーチ業界の歩みと今後の方向性について、業界内外の多様な視点から議論を行う。

基調セッションでは、早稲田大学商学学術院教授の恩藏直人氏、JMRAの五十嵐幹会長、高山佳子副会長、マクロミル 上席執行役員の西部君隆氏らが、データ活用・生成AI・業界イメージなどリサーチ業界を取り巻く課題や将来展望を討議。公益社団法人日本マーケティング協会（JMA）によるマーケター調査結果も交え、今後の業界発展へのヒントを探る。

AIに関するパネルディスカッションでは、インテージや日経リサーチなど各社から登壇者が参加。AIがリサーチ業務をどう変えるのか、現場の課題や将来像について意見が交わされる。また、AI・データ品質をテーマに、EU新AI法やグローバルデータ品質（GDQ）イニシアチブに関する最新動向、倫理指針、データ品質維持の重要性についても紹介される。

若年層リサーチの分野では、SHIBUYA109 lab.の長田麻衣氏が、消費価値観や最新の消費動向「界隈消費」へのリサーチ事例を発表する予定だ。他にも、JMRA委員会による研究発表、海外の先端事例、スポンサー企業によるミニセッション、参加者同士の交流を深める情報交流会など、多彩なプログラムが予定されている。

おすすめのプログラム

次の50年のDepartureへ －展望と課題を徹底討論－

登壇者：日本マーケティング協会理事長 恩藏直人氏 他

登壇者：日本マーケティング協会理事長 恩藏直人氏 他 SHIBUYA109 lab.式 若年層との向き合い方

登壇者：株式会社SHIBUYA109エンタテイメント SHIBUYA109 lab.所長 長田麻衣氏

登壇者：株式会社SHIBUYA109エンタテイメント SHIBUYA109 lab.所長 長田麻衣氏 調査の未来を守るために ― インターネット調査サステナブル宣言2025 若者に選ばれなければ、調査の未来はない。

登壇者：株式会社マクロミル 村上智章氏

登壇者：株式会社マクロミル 村上智章氏 AIはリサーチをどう変えるのか？ 技術の最前線から未来を読み解く

登壇者：株式会社インテージ 二瓶哲也氏

登壇者：株式会社インテージ 二瓶哲也氏 AI and Data Quality: Transforming Research

登壇者：英国市場調査協会（MRS）専務理事 Debrah Harding氏

登壇者：英国市場調査協会（MRS）専務理事 Debrah Harding氏 ～新ビジョン策定～人を・企業を・社会をインスパイアする産業への進化

登壇者：クー・マーケティング・カンパニー 音部大輔氏 他

JMRAアニュアル・カンファレンス2025 テーマ： Next DepARTure ─これまでの50年、これからの50年─

Next DepARTure ─これまでの50年、これからの50年─ 開催日： 2025年10月2日（木）10：00～19：30

2025年10月2日（木）10：00～19：30 開催場所： 明治記念館

明治記念館 入場料： 無料（事前登録制）

無料（事前登録制） セミナー申込ページ

【関連記事】

・若年層の3割超が生成AIで「商品・サービス・企業」を検索・比較【メディアリーチ調査】

・日本IBM、CMO調査でAI活用の課題が明らかに 構想と実行のギャップが成果を阻害

・楽天インサイト、調査の分析を2種類のAIアシスタントが支援する「楽楽リサーチャー」の提供を開始

・博報堂が集英社・講談社・小学館と連携 Z世代向けマーケティングサービス「Z習慣EDIT」提供

・指名検索を意図的に増やす新手法「検索創出型マーケティング」とは？