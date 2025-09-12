×
MarkeZineニュース

恩藏直人氏、音部大輔氏、長田麻衣氏ら登壇　JMRAが創立50周年記念カンファレンスを10月2日に開催

　日本マーケティング・リサーチ協会（以下、JMRA）は2025年10月2日、創立50周年を記念するアニュアル・カンファレンスを明治記念館（東京都港区）で開催する。今回は「Next DepARTure ─これまでの50年、これからの50年─」をテーマとし、リサーチ業界の歩みと今後の方向性について、業界内外の多様な視点から議論を行う。

詳細・申し込みは画像をクリック
詳細・申し込みは画像をクリック

　基調セッションでは、早稲田大学商学学術院教授の恩藏直人氏、JMRAの五十嵐幹会長、高山佳子副会長、マクロミル　上席執行役員の西部君隆氏らが、データ活用・生成AI・業界イメージなどリサーチ業界を取り巻く課題や将来展望を討議。公益社団法人日本マーケティング協会（JMA）によるマーケター調査結果も交え、今後の業界発展へのヒントを探る。

　AIに関するパネルディスカッションでは、インテージや日経リサーチなど各社から登壇者が参加。AIがリサーチ業務をどう変えるのか、現場の課題や将来像について意見が交わされる。また、AI・データ品質をテーマに、EU新AI法やグローバルデータ品質（GDQ）イニシアチブに関する最新動向、倫理指針、データ品質維持の重要性についても紹介される。

　若年層リサーチの分野では、SHIBUYA109 lab.の長田麻衣氏が、消費価値観や最新の消費動向「界隈消費」へのリサーチ事例を発表する予定だ。他にも、JMRA委員会による研究発表、海外の先端事例、スポンサー企業によるミニセッション、参加者同士の交流を深める情報交流会など、多彩なプログラムが予定されている。

おすすめのプログラム

  • 次の50年のDepartureへ　－展望と課題を徹底討論－
    登壇者：日本マーケティング協会理事長　恩藏直人氏　他
  • SHIBUYA109 lab.式 若年層との向き合い方
    登壇者：株式会社SHIBUYA109エンタテイメント　SHIBUYA109 lab.所長　長田麻衣氏
  • 調査の未来を守るために ― インターネット調査サステナブル宣言2025　若者に選ばれなければ、調査の未来はない。
    登壇者：株式会社マクロミル　村上智章氏
  • AIはリサーチをどう変えるのか？ 技術の最前線から未来を読み解く
    登壇者：株式会社インテージ　二瓶哲也氏
  • AI and Data Quality: Transforming Research
    登壇者：英国市場調査協会（MRS）専務理事　Debrah Harding氏
  • ～新ビジョン策定～人を・企業を・社会をインスパイアする産業への進化
    登壇者：クー・マーケティング・カンパニー　音部大輔氏　他

JMRAアニュアル・カンファレンス2025

  • テーマ：Next DepARTure ─これまでの50年、これからの50年─
  • 開催日：2025年10月2日（木）10：00～19：30
  • 開催場所：明治記念館
  • 入場料：無料（事前登録制）
  • セミナー申込ページ

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/12 12:00 https://markezine.jp/article/detail/49860

