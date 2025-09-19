×
連載記事

MarkeZineニュース

Yahoo! JAPAN、PC版トップページでチャット型「AIアシスタント」提供開始

　2025年9月18日、LINEヤフーはYahoo! JAPANのPC版トップページで、チャット形式で質問に対応する「AIアシスタント」機能の提供を開始した。

　同機能は、ユーザーが知りたい内容をチャット形式で入力することで、情報を深掘りして取得できるのが特徴だ。検索窓横のアイコンをクリックすることで利用可能となっている。　

　たとえば、「友達の誕生日のサプライズで簡単だけど盛り上がるアイデアを教えて」や、「もしネコが話せたらどんな会話をすると思う？」など、抽象的な質問やアイデア出しにも対応する。チャット画面には、季節や時流に即した質問例も表示される。

　「Yahoo! JAPAN」アプリでは、同機能を2025年4月に提供開始。今後は、ユーザーの好みや状況に合わせた情報表示の実現を目指す。

　なお、自由入力での質問はYahoo! JAPAN IDによるログインが必要。13歳未満の利用は控えるよう案内されている。AIアシスタントはGoogle CloudのVertex AIを使用。また、生成AIによる出力結果の信頼性・正確性・有効性などについては保証していない。

この著者の最近の執筆記事

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/19 12:30

イベント

