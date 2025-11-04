×
データ活用の「型」を決め愚直に続ける。Jリーグの躍進を支える顧客起点マーケティング

　2024シーズンにリーグ戦史上最多の入場者数を記録し、クラブ売上高も過去最高を更新するなど躍進を続けるＪリーグ。その背景には、「9segs」フレームワークを基底とした戦略・戦術がある。顧客の解像度をいかに上げ、どのような施策につなげているのか。MarkeZineDay 2025 Autumn ではＪリーグの竹渕祥平氏と小森誠之氏が登壇。モデレーター飯髙悠太氏とともにデータ活用と顧客理解をキーワードに議論を展開した。

入場者数を更新したＪリーグのマーケティング戦略

飯髙：Ｊリーグは2024年に公式試合の年間総入場者数を更新されています。どのような戦略で何をしているのでしょうか？

Ｊリーグ入場者数の推移
Ｊリーグ入場者数の推移

竹渕：おっしゃるとおり、1993年のＪリーグスタート以来の史上最多入場者数を達成することができました。コロナの影響を経て数年かけてリカバリーしつつ、史上最多を達成した経緯です。

公益社団法人日本プロサッカーリーグ（Ｊリーグ） 事業マーケティング本部 マーケティング部 部長 （兼） クラブサポート本部 クラブサポート 2部　竹渕 祥平氏
公益社団法人日本プロサッカーリーグ（Ｊリーグ） 事業マーケティング本部 マーケティング部 部長 （兼） クラブサポート本部 クラブサポート 2部　竹渕 祥平氏

　Ｊリーグのマーケティングは「9segs」※を活用して、ファン・サポーターをいくつかのポジションに分けながら、そこに合わせて施策を組んでいます。私は2024年にＪリーグにジョインしたのですが、一番驚いたのは、ベーシックな顧客カテゴリー分類やその打ち手を愚直にやり続けていることでした。

※9segs：包括的な顧客データを定量化し、9つの主要な顧客セグメントに分解、分析するマーケティング手法。

「誰に・何を・何のために届けるか」を愚直に考える

飯髙：9segsを使っている理由は何でしょうか？

竹渕：Ｊリーグは来場頻度が高いか低いでセグメントすると、あまりデモグラフィック的な特徴が出ないのです。これはマーケティング的には非常に難しい課題です。ただ、ある意味では老若男女いろいろな方がファン・サポーターになっていただいていますし、なってもらえる可能性があるということです。そこで9segsを用いて「来場頻度」と「関心」で、シンプルに区分けをすることにしました（下図）。

　9つのカテゴリーの中で、右下のＪリーグを知っているが観戦経験がない「観戦・認知未利用層」から、だんだん左上のピラミッドの階段を上がれるように、マーケティング施策を組んでいるところです。セグメント分析に加えて、N=1でのデプス調査を行っています。どこに関心のフックがあるかも調査し、各セグメントのどこに、何を届けるかを掛け算しながら愚直にマーケティングをしているのがここ数年の方針です。

小森：たとえば、クラブによってファンクラブの位置づけが違っているのですが、アップセルを狙うためのファンクラブなのか、認知関心を高めていくファンクラブなのかが9segsを思い浮かべることで明確になります。これができることで「9segsのこの層に向けて、こういう商品設計をしよう」とクラブ自身も考えられるようになりました。

公益社団法人日本プロサッカーリーグ（Ｊリーグ） 事業マーケティング本部 マーケティング部　小森 誠之氏
公益社団法人日本プロサッカーリーグ（Ｊリーグ） 事業マーケティング本部 マーケティング部　小森 誠之氏

この記事の著者

落合 真彩（オチアイ マアヤ）

教育系企業を経て、2016年よりフリーランスのライターに。Webメディアから紙書籍まで媒体問わず、マーケティング、広報、テクノロジー、経営者インタビューなど、ビジネス領域を中心に幅広く執筆。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

MarkeZine（マーケジン）
2025/11/04 08:00 https://markezine.jp/article/detail/49921

