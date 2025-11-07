×
MarkeZineニュース

Braze、次世代CXをテーマにイベント開催！日本KFC、サンリオ、カカクコムなどが登壇

　Brazeは、2024年11月13日（木）、「Braze City x City Tokyo」を開催する。

画像のクリックでイベントページを確認できます

　同イベントのテーマは、「デジタル・ボディランゲージ × AIで実現する次世代CX」。デジタル技術とAIの進化により、顧客との関係における“見えない声”や“非言語的な反応：デジタル・ボディランゲージ”を正しく理解し、CXに活かすことが、企業にとっての競争優位になりつつある。

　グローバルレベルで、未来の社会と経済を読み解く、経済学者 成田 悠輔 氏によるSpecial Sessionをはじめ、Brazeのグローバル経営陣が来日し、世界各地で進むCX変革の潮流と最新のビジョン・戦略を紹介。顧客との関係性を一段階引き上げるための戦略的ヒントやマーケティングの次の時代を形成する最先端のテクノロジーを体験する場を提供する。

【イベント概要】
イベント名：「Braze City x City Tokyo
日時：2024年11月13日（木）12:15～19:30
会場：ウェスティンホテル東京
主催：Braze
対象：B2C企業のマーケティング部門、DX部門、CRM部門、ブランディング部門、販売促進部門、経営企画部門のエグゼクティブ、ビジネスリーダー、専門家の方など
参加費：無料、事前申し込み制
お申し込みはイベントサイトから

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

MarkeZine（マーケジン）
2025/11/07 14:30

