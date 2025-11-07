Braze、次世代CXをテーマにイベント開催！日本KFC、サンリオ、カカクコムなどが登壇

Brazeは、2024年11月13日（木）、「Braze City x City Tokyo」を開催する。

画像のクリックでイベントページを確認できます

同イベントのテーマは、「デジタル・ボディランゲージ × AIで実現する次世代CX」。デジタル技術とAIの進化により、顧客との関係における“見えない声”や“非言語的な反応：デジタル・ボディランゲージ”を正しく理解し、CXに活かすことが、企業にとっての競争優位になりつつある。

グローバルレベルで、未来の社会と経済を読み解く、経済学者 成田 悠輔 氏によるSpecial Sessionをはじめ、Brazeのグローバル経営陣が来日し、世界各地で進むCX変革の潮流と最新のビジョン・戦略を紹介。顧客との関係性を一段階引き上げるための戦略的ヒントやマーケティングの次の時代を形成する最先端のテクノロジーを体験する場を提供する。

