×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Online

MarkeZine Day 2026 Online

MarkeZine Day 2026 Online

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
AI時代の新戦略「価値創生CX」とは何か？（AD）

「購入」はゴールではない？その先の生活行動まで見据え、市場を創る「価値創生CXモデル」5つのステージ

　「認知から購入へ」と絞り込むパーチェスファネルは生活者の行動全般をとらえきれていません。今、求められるのは購買を「ゴール」ではなく「スタート」と捉え直す視点です。近刊『至高のCX 生活文化の形成を見据えた「新しい顧客体験」の戦略と実装』の知見をもとに、AI時代における生存戦略「価値創生CX」の実装論を紐解く本連載。第2回は「価値創生CXモデル」の全体像と生活文化の形成に至るまでの5つのステージを事例なども交えながら解説していきます。

　1回目の記事では、AIを用いた同様のデータとアルゴリズムによる最適化を進めることで各社の打ち手が同質化し、ブランドの埋没や価格競争が発生する「最適化の罠」を説明しました。そのうえで、そこからの脱却として文化の形成を最終的なゴールとする「価値創生CX」という考え方をご紹介しました。今回の記事では、価値創生CXをマーケティングモデルに落とし込んだ「価値創生CXモデル」をご紹介するとともに、世の中の先行事例を本モデルに当てはめ、再解釈していきます。

従来の「ファネルモデル」では市場創造が難しい理由

　マーケティングの現場では長年、「パーチェスファネル」が基本モデルとして使われてきました。近年ではSNSの普及を受け、購入後のシェアや発信を含めた「ダブルファネルモデル」も定着しています。

　このモデルは、広告効果の測定や予算配分の最適化においては非常に優れたツールです。しかし、このモデルには重大な欠点があります。それは、生活者の消費行動のピークを「購入」という一瞬の点に置きすぎていることです。

　生活者にとって、モノを買うことはゴールではありません。日々の生活の中で抱えている課題を解決し、より良い状態になるための「手段」に過ぎないのです。にもかかわらず、企業側が「いかに買わせるか」という購入までのプロセスばかりを最適化しようとすれば、購入後の長い生活時間における体験や、そこから生まれる新しい価値を見落としてしまいます。

　AI時代において、既存の需要を効率的に刈り取るだけならファネルモデルでも機能するでしょう。しかし、それは「最適化の罠」による価格競争への道です。私たちが目指すべきは、まだ顕在化していない市場を創り出すことです。そのためには、直線的で一方向的なファネルモデルを脱却し、生活者の暮らしを基軸に、意識や行動の変化が循環しながら市場が拡大していく新しいモデルが必要になります。

　それが、私たちが提唱する「価値創生CXモデル」です。

キャプション：ダブルファネルモデルと価値創生CXモデル
ダブルファネルモデルと価値創生CXモデル

スタートは「未充足のジョブ」の顕在化、ゴールは「生活文化」の形成

　「価値創生CXモデル」の特徴は2つあります。1つは「スタート」と「ゴール」の設定。そして、価値の伝わり方です。

スタート：商品認知ではなく「未充足なジョブ」の顕在化

　価値創生CXモデルは従来のマーケティングモデルとは「スタート」と「ゴール」の設定が根本的に異なります。ファネルモデルの起点は「商品の認知」でした。しかし、価値創生CXモデルの起点は「生活者が抱える未充足なジョブの顕在化」です。「ジョブ理論」で知られるクリステンセン氏が提唱するように、人は商品そのものが欲しいのではなく、生活の中にあるジョブを片付けるために商品を雇用します。

　企業がまずすべきことは、商品の宣伝ではありません。生活者自身も気づいていない「言われてみれば、確かにそれに困っていた」という潜在的なジョブを照らし出し、それを自らの課題として認識させることなのです。

ゴール：購入ではなく「生活文化」の形成

　そしてゴールは「購入」ではありません。購入はあくまで通過点であり、顧客との関係の「始まり」です。価値創生CXモデルでは、ゴールを3つの段階で捉えます。

  1. 個人レベルの「習慣化」：個人の生活リズムの中に商品が繰り返し組み込まれ、自然と手が伸びる状態。
  2. 集団レベルの「行動様式化」：個人の習慣が積み重なり、「そうするのが当たり前だ」という集団の認識になる状態。
  3. 社会レベルの「生活文化の形成」：これが最終的なゴールです。特定の商品を超えて、社会全体の「当たり前」として定着した状態です。ファブリーズが「洗えないものを洗う」という文化を作ったように、ブランドが生活文化の起点となり、多様なプレイヤーを巻き込みながら市場を拡張し続ける状態を目指します。

　たとえば、スターバックスは単純にコーヒーを提供するのではなく、「自宅でも職場でもない、もう一つの快適な居場所（サードプレイス）が欲しい」という潜在的なジョブに応えることで、独自のポジションを確立しました。そして、カフェで自分らしい時間を過ごすという文化が定着しています。

次のページ
価値が増幅するメカニズム。「個」と「集団」の相互作用

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
AI時代の新戦略「価値創生CX」とは何か？連載記事一覧
この記事の著者

TOPPAN✕インテグレート CX研究プロジェクト（トッパン インテグレート シーエックスケンキュウプロジェクト）

TOPPAN株式会社と株式会社インテグレートによるCX研究プロジェクト。
広告やPR、キャンペーンなどのマーケティングコミュニケーショ ンの設計、オンライン・オフラインのシームレスな購入接点の開発、コールセンターの応対履歴・CRMのデータ分析、CDP（顧客データ基盤）の構築、商品パッケージのデザインまで、購入前から購入後...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：株式会社インテグレート

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/04/10 11:30 https://markezine.jp/article/detail/50579

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    消滅寸前3人だったマーケ組織を売上創造の要に。マクロミルの泥臭くも戦略的なBtoBマーケティング改革
  2. 2
    資生堂「エリクシール」「丸亀製麺」に学ぶ　ブランド戦略からSNS施策をどう設計し、評価するか？
  3. 3
    コカ・コーラがROAS3,750％達成　非計画購買を捉えるUber Eatsのリテールメディアの全容 NEW
  4. 4
    「第一想起の獲得」と「あやしさの払拭」、目的も規模も異なるBtoB企業のコミュニケーション戦略とは？ NEW
  5. 5
    飲料カテゴリーの境界を溶かしポートフォリオ拡充へ　サントリー「新価値創造プロジェクト」方針説明会 NEW
  6. 6
    「知られているが選ばれない」をどう打破する？本間ゴルフが過去の栄光を捨てて挑むブランド再定義
  7. 7
    Xから予測する2026年春の美容トレンド　「防御美容」が本格化、日本ブランドへの信頼回帰も
  8. 8
    一歩進んだAI活用で、ここまでできる！AI×大規模生活者行動データで進化するマーケティングリサーチ
  9. 9
    Brazeがパートナーと築くAI時代のエコシステム　売上3倍を見据えた2026年の最新戦略 NEW
  10. 10
    LINE×Salesforceで反応率UP！海外留学EFがクレッシェンドラボと実現した1to1マーケ
  1. 1
    【今どきシニア女性のお金事情】消費の満足度が急落、「家計と心のずれ」を紐解く
  2. 2
    EC売上3倍！G-SHOCKに学ぶ「コンテキスト×ファンダム」で態度変容を生むYouTube活用術
  3. 3
    トリドールCMO南雲克明氏がファミマへ。MD価値向上と新たな「感動創造」で挑む、コンビニ文化の進化
  4. 4
    ClaudeはなぜChatGPTを超えた？ 「社会的姿勢」が勝敗を分ける、AI企業の新しい競争軸
  5. 5
    電通グループがリセット償却したM&A資産　次なる「AIエージェント基盤」の構築・投資に向けて
  6. 6
    AIは組織の「伴走者」。博報堂のAI思想がJTのIT部門にもたらした「共創」によるブランド構築の真価
  7. 7
    消滅寸前3人だったマーケ組織を売上創造の要に。マクロミルの泥臭くも戦略的なBtoBマーケティング改革
  8. 8
    NFTで伝統行事の「収益力」を向上！博報堂プロダクツが挑む、地方文化振興のDX戦略
  9. 9
    市場ポテンシャル5兆円のLLMO領域でトップランナーを目指す　LANYに若手マーケターが集まるワケ
  10. 10
    AI検索で「指名」されるための条件とは？ GEO対策（LLMO）に効く“営業リスト”の作り方