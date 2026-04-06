東京メトロ・unerryら3社、移動データを核としたイベント支援サービスの提供を開始

東京地下鉄（以下、東京メトロ）、メトロアドエージェンシー、unerryの3社は、新サービス「イベント設計ナビ」を2026年3月より提供開始した。

同サービスは、3社が業務提携のもと推進してきた「移動データを核としたマーケティングプラットフォーム共創」における具体的なサービスの第1弾。東京メトロを利用する1日あたり約684万人（2024年度の平均輸送人員）の駅構内人流データと、unerryの国内約2.4億IDの人流データを活用し、イベントの企画・集客・分析をデータに基づいて支援するものだ。

提供メニューは「イベントプランニング支援」と「イベントレポーティング支援」の2つ。会場周辺の人流やターゲット層の傾向を踏まえた会場選定、交通広告・Web広告を活用した集客施策の立案、さらに実施後の来場者数や属性・回遊状況の分析までを行い、次回施策の改善につながる示唆を提供する。

同サービスで提供可能な分析項目

来場者分析：イベントごと来場者の推計人数を開催日ごとに可視化（イメージ）

最寄駅経路分析：イベント開催前後の周辺エリアの経路や回遊状況を可視化（イメージ）

同サービスは過去の実績を可視化するだけでなく、「次にどう集客するか」という具体的なアクションまでを提示できる点が特長だ。

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