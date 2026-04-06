×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

東京メトロ・unerryら3社、移動データを核としたイベント支援サービスの提供を開始

　東京地下鉄（以下、東京メトロ）、メトロアドエージェンシー、unerryの3社は、新サービス「イベント設計ナビ」を2026年3月より提供開始した。

　同サービスは、3社が業務提携のもと推進してきた「移動データを核としたマーケティングプラットフォーム共創」における具体的なサービスの第1弾。東京メトロを利用する1日あたり約684万人（2024年度の平均輸送人員）の駅構内人流データと、unerryの国内約2.4億IDの人流データを活用し、イベントの企画・集客・分析をデータに基づいて支援するものだ。

　提供メニューは「イベントプランニング支援」と「イベントレポーティング支援」の2つ。会場周辺の人流やターゲット層の傾向を踏まえた会場選定、交通広告・Web広告を活用した集客施策の立案、さらに実施後の来場者数や属性・回遊状況の分析までを行い、次回施策の改善につながる示唆を提供する。

同サービスで提供可能な分析項目
同サービスで提供可能な分析項目
来場者分析：イベントごと来場者の推計人数を開催日ごとに可視化（イメージ）
来場者分析：イベントごと来場者の推計人数を開催日ごとに可視化（イメージ）
最寄駅経路分析:イベント開催前後の周辺エリアの経路や回遊状況を可視化（イメージ）
最寄駅経路分析：イベント開催前後の周辺エリアの経路や回遊状況を可視化（イメージ）

　同サービスは過去の実績を可視化するだけでなく、「次にどう集客するか」という具体的なアクションまでを提示できる点が特長だ。

【関連記事】
unerryとGumGum、人流データを活用し来店計測を行うコンテキスト広告を展開
東京メトロ・unerryら3社、移動データを核としたデータ連携型マーケティングプラットフォームを共創
電通ら4社、アナログ交通・屋外広告にDOOH指標を応用し広告効果を可視化
ピーティックス、訪日外国人向けイベント情報サービス「Visiting Japan」開始
東京は福岡の12倍の人流規模／情報メディアはYouTube利用が全エリア首位に【ジオテクノロジーズ】

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/04/06 12:30 https://markezine.jp/news/detail/50629

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    NFTで伝統行事の「収益力」を向上！博報堂プロダクツが挑む、地方文化振興のDX戦略
  2. 2
    「デマンドセンター」なきマーケ組織に意味はない。庭山氏に聞く、日本のBtoBが「片肺飛行」になる理由
  3. 3
    パナソニック コネクト・コクヨが実践するBtoBマーケティングの顧客理解、顧客の「先」を見る技術
  4. 4
    花王のV字回復を支えた「組織変革」。戦略を絵に描いた餅にしない「共感と自走」のスクラムチーム体制とは
  5. 5
    Meta広告「獲得」新常識と2026年の勝ち筋　縦型動画比率80％超のトップランナー3社が語る
  6. 6
    人より本音が出る？ リピート意向81.7％、工数97％削減を両立する「AIインタビュー」の真価
  7. 7
    「現場の真ん中で企み、時代に先駆け、仕掛けていきましょう」電通入社式、松本新社長からのメッセージ
  8. 8
    AI検索で「指名」されるための条件とは？ GEO対策（LLMO）に効く“営業リスト”の作り方
  9. 9
    データをどう読み解けば「消費者の本音」に辿り着けるのか？事例から紐解くAI時代のデータ活用戦略
  10. 10
    ピジョンが実践する“商品別に深める”顧客理解　行動データ分析で掴んだリアルなカスタマージャーニー
  1. 1
    【今どきシニア女性のお金事情】消費の満足度が急落、「家計と心のずれ」を紐解く
  2. 2
    EC売上3倍！G-SHOCKに学ぶ「コンテキスト×ファンダム」で態度変容を生むYouTube活用術
  3. 3
    トリドールCMO南雲克明氏がファミマへ。MD価値向上と新たな「感動創造」で挑む、コンビニ文化の進化
  4. 4
    ClaudeはなぜChatGPTを超えた？ 「社会的姿勢」が勝敗を分ける、AI企業の新しい競争軸
  5. 5
    電通グループがリセット償却したM&A資産　次なる「AIエージェント基盤」の構築・投資に向けて
  6. 6
    AIは組織の「伴走者」。博報堂のAI思想がJTのIT部門にもたらした「共創」によるブランド構築の真価
  7. 7
    NFTで伝統行事の「収益力」を向上！博報堂プロダクツが挑む、地方文化振興のDX戦略
  8. 8
    市場ポテンシャル5兆円のLLMO領域でトップランナーを目指す　LANYに若手マーケターが集まるワケ
  9. 9
    AI検索で「指名」されるための条件とは？ GEO対策（LLMO）に効く“営業リスト”の作り方
  10. 10
    「Duolingo」がグッズ・ドラマ化！一過性のバズに閉じず“事業資産”に変える、IP活用のステップ