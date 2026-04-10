デジタルガレージグループ、AI活用の新広告事業「FT MediaString」開始　信頼性の高さ重視

デジタルガレージグループは、独自のフィンテックデータと国内33社が参加する「クオリティメディアコンソーシアム」の媒体データを組み合わせた、AIオーケストレーション広告事業「FT MediaString」を開始した。

これまで子会社BI.Garageとともにブランドセーフティを重視した広告事業を進めてきたが、AI活用が広がる中、信頼性の高いメディアと高度なデータ連携により広告主のブランド価値最大化を目指す。

「FT MediaString」は、記事の文脈解析に加えてSQREEM Technologiesの認知型AI「ONE Insight」を活用。膨大な行動データから興味・関心パターンを分析し、ターゲット層の関心が高い記事や瞬間を特定、ピンポイントで広告を配信する。これにより、従来の掲載面指定型配信から一歩進み、フィンテックデータと掛け合わせた精度の高い潜在層アプローチを実現する。

実証としてBtoB決済サービス「DGFT請求書カード払い」でブランド力の高い媒体への配信を行い、有効性を確認。接触者の広告内容理解度が18pt、イメージ定着が9pt向上し、「信頼性が低い」という回答も10pt減少したという。「AIによる分析とコンテクスト配信の融合が、B2B商材のブランドリフトに寄与した」と評価している。

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同社グループでは今後も、グループ内のデータをさらに活用し、広告主のマーケティング活動を一貫して支援していく方針だ。

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