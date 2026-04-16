電通デジタル、AIで海外市場インサイト解析と戦略立案を支援する「LOCAL ZOOM」を提供開始

電通デジタルは、AIを活用して企業の海外進出を支援するサービス「LOCAL ZOOM」の提供を開始した。

LOCAL ZOOMは、SNSや商品レビューなどの公開データをAIで解析し、市場や顧客のインサイトに基づいた戦略立案を可能にする。電通デジタルのグローバルプロジェクトでの知見とAI解析技術を生かし、ターゲット選定からポジショニング、ペルソナの精緻化までを一気通貫で支援。AIによる大規模な商品レビューの高速解析で地域特有のニーズや競合との違いを可視化し、市場差別化戦略の立案をサポートする。また、SNS投稿画像やテキストの分析で現地生活者の傾向を明らかにし、より具体的なターゲット像や利用シーンを抽出、クリエイティブ施策への反映を可能とする。

さらに、現地市場に精通した社内組織「Dentsu Digital Global Center」が分析結果の監修を行い、市場規模や競争状況のフレームワーク比較により、直感に頼らない最適な市場優先度の設定を支援する。

電通デジタルは今後もAIソリューションによる業務効率化と、データに基づいたグローバル事業戦略の高度化に取り組む方針だ。

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