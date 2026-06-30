AI活用を推進するも効果がでない…LINEヤフーの失敗から学ぶ「組織にAIが浸透する仕組み」

翔泳社が2026年7月28日（火）に開催するオンラインイベント「HRzine Day 2026 Summer」の基調講演（12:00～12:40）に、田邊正義氏（LINEヤフー）が登壇する。

セッションのタイトルは、『「熱心にAIを推進したのに、なぜ効果が出なかったのか」——草の根AI活用の限界と、次の打ち手』。かつて、組織の生産性向上のためにAI活用を推進したLINEヤフー。社内AIアンバサダーを育て、最新ツールを広め、事例共有を続けるも、うまく成果がでなかったという。それはなぜか。

同セッションでは、人事総務CBUに所属する田邊氏が、当初の失敗からたどり着いたAI活用促進のアプローチについて、最新事例とともに解説。組織にAI活用を広めるための、成功のヒントを提供する。

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HRzine Day 2026 Summerでは他にも、AI・採用・育成・労務・タレントマネジメント・従業員エンゲージメントなど、企業の成長に寄与する人事領域のセッションが用意されている。参加無料で事前登録が必要だ。詳しくはイベント公式サイトを確認してほしい。

開催概要