TBWA HAKUHODO、企業のニューノーマルを作るコンサルティングサービスを提供開始

TBWA HAKUHODOのコンサルティングユニットであるDisruption Consultingは、川勝敬太がHeadに就任した新体制のもと、アフターコロナの提供価値策定フレーム「ビジョニング・フレームワーク」を用いたコンサルティングサービスを開始した。

(左から)Disruption Consultingのロゴ、Headに就任した川勝敬太氏

同ユニットは、独自のメソッドを用いて企業の新しい成長領域を生み出し、ビジネスおよびブランド戦略の立案をサポートする組織だ。2020年度よりHeadに川勝氏が就任し、新体制となった。

今回開始したサービスに用いられるビジョニング・フレームワークは、アフターコロナのニューノーマルの世界において、企業のコアバリューに基づいたビジョン・ドリブンなブランドを目指すための思考フレーム。同ユニットでは、新型コロナウイルスの脅威によってこれまでのビジネスの前提条件が変化する中、ビジネスオーナーにとって必要なフレームとしてコンサルティングに活用していく。

Headに就任した川勝氏は、食品・金融・通信・酒類などの幅広い業種でブランディングやマーケティング・コミュニケーション戦略の立案に携わる人物。2018年には広告専門誌Campaign Asia-Pacific主催の「Japan/Korea Agency of the Year」において「Planner of the Year」に選出されている。

