バルクオム事例に学ぶ、TikTokでCVを獲得する秘訣

TikTokをはじめ、BuzzVideoやPangleに出稿できる運用型広告配信プラットフォーム「TikTok For Business」。アプリ案件での活用が多く見られてきた同プラットフォームだが、EC案件での利用シーンが拡大している。メンズスキンケアブランド「BULK HOMME」を展開するバルクオムでは新規顧客獲得を目的に活用。成果を上げることに成功しているという。今年2月にはShopifyとTikTokの提携が発表され、「TikTok For Business」のEC利用拡大が予想される。本記事では、同社の担当である菊池氏にTikTok For Business活用の背景や秘訣を聞いた。