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サウナを軸に地域経済の活性化を目指す　ADK MSと北海道文化放送が「&sauna FARM」を始動

　ADKマーケティング・ソリューションズ（以下、ADK MS）と北海道文化放送が運営するサウナ番組「&sauna（アンドサウナ）」は協業し、サウナを軸とした新たな体験の創出や発信を行うプロジェクトを始動。プロジェクトの母体となる地域共創型プラットフォーム「&sauna FARM」を2022年1月12日（水）に公開した。

　ADK MSは同プラットフォームにおいて企画開発とコミュニケーション支援を担当。プラットフォームに集った各事業体が所有する資産やコンテンツと、&saunaが持つ知見やリソースを掛け合わせることにより、地域の魅力を掘り起こすサービス開発やコンテンツ企画、プロモーション立案を目指す。

　プロジェクトの第1弾として、十勝サウナ協議会と&saunaが提携。今後は&saunaとのコラボレーションを希望するパートナーの募集を開始する予定だ。

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2022/01/13 15:15 https://markezine.jp/article/detail/38118

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