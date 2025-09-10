スマホゲームを毎日プレーする人は67％／人気ジャンルはパズルゲーム【クロス・マーケティング調査】

クロス・マーケティングは、スマートフォンゲームを月に1回以上プレーする生活者を対象に実施した「ゲームに関する調査（2025年）スマホゲーム編」の結果を公開した。

「スマホゲーム毎日プレー」67％、頻度は5年間ほぼ固定

まず、月1回以上スマホゲームプレーする人にプレー頻度を尋ねると、「毎日」が67％となり過去5年間にわたって大きな変化はなかった。直近1年のプレー時間については「変わらない」が60％、「長くなった」が23％だった。特に15～19歳や20代ではプレー時間が「長くなった」とする声が30％台になった。

人気ジャンルはパズル、位置情報、コマンドRPG

過去1年以内にプレーしたゲームタイトルをジャンル別に見ると、「パズルゲーム（LINE：ディズニーツムツムなど）」が25％と最も多く、50代では31％に。次いで「位置情報ゲーム（Pokémon GO、ドラゴンクエストウォークなど）」が12％、「コマンドRPG（Fate/Grand Orderなど）」が11％、「アクションRPG（モンスターストライクなど）」10％、「シミュレーションRPG（ウマ娘プリティーダービーなど）」8％となった。

世代別に見ると、10代は「音楽ゲーム」、20～30代では「コマンドRPG」、40～60代では「位置情報ゲーム」が2位となった。

課金の中心は「アイテム課金・ガチャ」

1ヵ月以内にスマホゲームで支出した人に内容を尋ねると、68％が「ゲーム内でのアイテム課金・ガチャ」にお金を使ったと答えた。「ゲームアプリの購入（買い切り）」は27％となり、ゲームのプレー体験を拡張するアイテム課金が支出の中心となった。

調査概要

調査主体：クロス・マーケティング

調査手法：インターネットリサーチ

対象地域：全国47都道府県のスマホゲームを月1回以上プレーする15～69歳の男女

期間：2025年6月27日～7月3日

有効回答数：1,145件

