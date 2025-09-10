×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

スマホゲームを毎日プレーする人は67％／人気ジャンルはパズルゲーム【クロス・マーケティング調査】

　クロス・マーケティングは、スマートフォンゲームを月に1回以上プレーする生活者を対象に実施した「ゲームに関する調査（2025年）スマホゲーム編」の結果を公開した。

「スマホゲーム毎日プレー」67％、頻度は5年間ほぼ固定

　まず、月1回以上スマホゲームプレーする人にプレー頻度を尋ねると、「毎日」が67％となり過去5年間にわたって大きな変化はなかった。直近1年のプレー時間については「変わらない」が60％、「長くなった」が23％だった。特に15～19歳や20代ではプレー時間が「長くなった」とする声が30％台になった。

（タップで画像拡大）
（タップで画像拡大）

人気ジャンルはパズル、位置情報、コマンドRPG

　過去1年以内にプレーしたゲームタイトルをジャンル別に見ると、「パズルゲーム（LINE：ディズニーツムツムなど）」が25％と最も多く、50代では31％に。次いで「位置情報ゲーム（Pokémon GO、ドラゴンクエストウォークなど）」が12％、「コマンドRPG（Fate/Grand Orderなど）」が11％、「アクションRPG（モンスターストライクなど）」10％、「シミュレーションRPG（ウマ娘プリティーダービーなど）」8％となった。

　世代別に見ると、10代は「音楽ゲーム」、20～30代では「コマンドRPG」、40～60代では「位置情報ゲーム」が2位となった。

（タップで画像拡大）
（タップで画像拡大）

課金の中心は「アイテム課金・ガチャ」

　1ヵ月以内にスマホゲームで支出した人に内容を尋ねると、68％が「ゲーム内でのアイテム課金・ガチャ」にお金を使ったと答えた。「ゲームアプリの購入（買い切り）」は27％となり、ゲームのプレー体験を拡張するアイテム課金が支出の中心となった。

（タップで画像拡大）
（タップで画像拡大）

調査概要

調査主体：クロス・マーケティング
調査手法：インターネットリサーチ
対象地域：全国47都道府県のスマホゲームを月1回以上プレーする15～69歳の男女
期間：2025年6月27日～7月3日
有効回答数：1,145件

【関連記事】
YouTuberに選ばれた人気スマホゲームは？2024年スマホゲームトップ30／スパイスマート調査
スマホゲーム「ほぼ毎日」10代で59％　男性「ポケモン GO」女性「ツムツム」人気｜LINEリサーチ
Playioリサーチ、スマホゲームユーザーを調査　課金後「後悔」より「ポジティブ」な感想が多い結果に
オトナル、スマホゲームの音声広告「GainAds」を開始　ユーザーはゲームを中断せずに広告接触が可能
ARROVAとオトナル、ゲーム内サイネージ・音声広告の横断配信サービス「IMASIVE」を提供開始

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/10 07:45 https://markezine.jp/article/detail/49612

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    「Webサイトは最大の店舗」レイク×博報堂ＤＹグループが仕掛けたCX改革、CVR継続改善の仕組みとは NEW
  2. 2
    年間40億をかけて未開の市場を拓く！AI不動産投資「RENOSY」が挑む、市場創造型のブランド戦略 NEW
  3. 3
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  4. 4
    自社の商品はどう浸透している？「トライアル＆リピート分析」で市場の反応を探る NEW
  5. 5
    TikTok時代のMMMモデルとは？アンペイド接点”をROIに変える、米国の最新測定トレンド
  6. 6
    イオン×スギ薬局が語るリテールメディア事業の現状、待たれる業界内の基準整備に挑むARUTANAの展望
  7. 7
    アプリ起動率170％アップ！ABEMAがAdjustのディープリンク「TrueLink」を選んだワケ NEW
  8. 8
    AIはコンテンツマーケターのロボットスーツ。歴20年超の中山氏×ツール開発者で語る生成AI時代の戦略
  9. 9
    キーワードはNOTタイパ、ご自愛、開拓。変化する“映え”の最新トレンド
  10. 10
    アシックス・甲田氏と経営学者・楠木氏が語る、グローバル展開を目指す日本企業のためのブランド論
  1. 1
    イオン×スギ薬局が語るリテールメディア事業の現状、待たれる業界内の基準整備に挑むARUTANAの展望
  2. 2
    LINEヤフーと電通、電通デジタルの共同分析基盤「SynWA project」とは？活用方法を聞く
  3. 3
    【初取材】Netflixは広告プラットフォームではない。目指すのは「広告も含めた最高な視聴体験」
  4. 4
    動画広告の成果をどう測る？電通デジタルとライフネット生命が事業貢献度を可視化！
  5. 5
    【新連載】元リクルートマーケティング責任者が語る「強み」で事業と人を伸ばす“考え型”
  6. 6
    デジタル広告のCPAが7割に改善！メディケア生命保険が挑戦した“自動化時代”の運用体制見直し
  7. 7
    AIに勝る共感コンテンツ産業への投資　広告会社ADK事業買収と「電通S&E」事業の転換
  8. 8
    AI時代に広告会社のクリエイターは何を担う？ AI化できない部分の鍛え方、一番大事なスタンスの持ち方
  9. 9
    打ち手の精度は“顧客理解の深さ”で決まる。行動×心理データから導く、実践的「顧客理解フレーム」とは
  10. 10
    ビームス流、顧客と“相思相愛”になるCRM　顧客の行動にマイルを付与する新制度の成果は？