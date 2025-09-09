×
MarkeZineニュース

メディックス、台湾のSTA社を約7億円で子会社化　アジア展開を強化

　メディックスは2025年9月4日、亞星通股份有限公司（STA社）の株式を取得し子会社化すると発表した。発行済5,235株のうち4,026株（76.91％）を取得し、対価は144,000,000 NTD（約6億9,900万円）とした。

　残り1,159株の取得を含む業績連動のアーンアウト条項を設定し、売上総利益が所定水準に達した場合、最大で41,000,000 NTD（約2億100万円）を追加支払いする可能性がある。

　STA社は台湾拠点で市場調査、広告・プロモーション、KOL・SNS、店舗プロモーション、ECモール、コールセンター、物流、貿易申請、決済構築・運用までをワンストップ提供し、アジア展開の実務支援も行う。同社子会社のスタートアジアジャパン（STAJ社）、日台通販國際股份有限公司（NI社）、美迪科思行銷股份有限公司（MMT社）はメディックスの孫会社となる。

　本件により、メディックスは日本の取引先に対する海外マーケティング支援の拡充や、東南アジア販売ルートの活用によるシナジーを見込む。連結は2026年3月期第3四半期から開始予定で、業績影響は精査中。収益認識基準はグループで統一する。

【関連記事】
メディックス、東京証券取引所スタンダード市場へ新規上場を発表
メディックス、運用型広告アカウントの採点システム「M-SQCORE」を開発　運用の品質安定化を実現
BtoBマーケティング担当者にアンケート、認知のきっかけ「出入りの業者・営業」が低下【メディックス】
メディックス、創業40周年を迎えコーポレートアイデンティティを刷新
メディックス、ベーシックと業務提携　両社のサービスを連携しBtoB特化型サイト制作パッケージを提供

この記事は参考になりましたか？

関連リンク
MarkeZine（マーケジン）
2025/09/09 10:15 https://markezine.jp/article/detail/49845

