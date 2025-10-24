DNP、StackAdaptと協業しマルチチャネル統合型広告プラットフォーム提供開始

大日本印刷（DNP）は2025年10月23日、カナダのマーケティングプラットフォーム企業StackAdapt Inc.と国内企業として初めて協業し、多様なチャネルへの広告配信を統合的に管理・配信設定できる「DNPマルチチャネルマーケティングADbounce powered by StackAdapt」を提供開始した。

近年、企業が複数チャネルに広告を配信する際、単一プラットフォームでの効率的な管理や“真のターゲット”への適切なアプローチが求められている。DNPはStackAdaptのプログラマティック広告配信に特化したマーケティングプラットフォームを活用し、国内で新たに広告配信ビジネスモデルを展開。個人を特定しない生活者データと連動した信頼性の高い配信設計で、戦略的かつ効果的な広告配信を可能とする。

本サービスでは、Web、SNS、アプリ、コネクテッドTVなど多様な媒体を横断した広告配信の統合管理ができるため、重複配信や生活者が望まない広告を低減し、効率的に広告主の潜在顧客へリーチ。各チャネルの貢献度を定量的に分析することも可能で、マーケティング施策全体の効果可視化と最適化に寄与する。

また、広告配信データの活用により、広告主・生活者・媒体社の三者にとって健全な広告エコシステムの構築を目指している。今後もStackAdaptとの連携強化を図り、広告主のニーズに応える広告技術と運用体制の拡充、さらに顧客管理やマーケティングオートメーションなどの領域にもソリューション提供を広げていく予定だ。

