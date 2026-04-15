好きなIPがある人は5ヵ国で7割以上／国ごとに異なるIPへの意識・接触チャネル【ADK MS調査】

ADKマーケティング・ソリューションズ（以下、ADK MS）は、ADKエモーションズと共に日本・北米・中国・タイ・インドネシアの5市場、約23,000人を対象とした作品・キャラクター（以下、IP）に関する大規模調査を実施し、「Global IP Power Survey 2026 Report」を作成した。

5市場7割で過半数が「好きなIPあり」、中国では96％超

全5市場で7割以上の人が好きなIPを1つ以上回答しており、IPが国境を越えたエンターテインメントとして深く根付いている実態が明らかになった。特に中国では、全体で96.6％（大人96.4％／子ども96.8％）という極めて高い受容性を示している。また、日本（全体81.7％）や米国（全体84.7％）においても、IPが世代を問わず日常に根付いていることがわかった。

好きなIPが1つ以上ある割合

さらに、各国の「好きなIP」Top20を見ると、日本では90％、タイでは80％と、上位のほとんどを日本IPが占めている。アメリカ・中国・インドネシアにおいても日本発IPが半数以上を占めており、日本のIPが世界で広く愛されていることが判明した。

国ごとに異なるIPへの意識、米国は制作クオリティ、中国は体験の広がり

IPとの関わりを通じて得られる感情を各国比較したところ、日本・米国・インドネシアは「楽しさ（笑える・元気が出る）」が突出しており、同様の傾向を示している。一方で、中国では「感動・興奮」、タイでは「楽しさ」に加えて「癒やし」を求める傾向が強いこともわかった。

IPに重視する感情

また、5ヵ国共通して「ストーリー×キャラクターデザイン」が重要な魅力点である一方、国ごとに異なる特徴がみられた。

日本はストーリーに深く入り込み、背景や設定まで読み解いて楽しむ「没入（世界観）型」、米国はストーリーに加え作画や出演者・制作陣など制作の質を重視する「クオリティ評価型」、中国は鑑賞だけでなくファンイベント、グッズ展開など“体験”を重視する「体験拡張期待型」だ。

最重要接点は「配信」だが、チャネルは各国で異なる

IPへの接触方法でも、5ヵ国共通で「配信サービス」がTOP5にランクインしたが、首位チャネル（最も接触経験率が高いチャネル）は国ごとに違いがみられた。

日本は「テレビ」が33.2％、中国は「映画館」47.7％、タイは「アプリゲーム」が48.9％でコンテンツ関連がトップ。米国は「食品」が42.1％と、独自の傾向がみられた。

同一IPであっても、各国の特徴を踏まえ、ファンへの届け方を検討する必要性が明らかとなった。

IPへの接触方法

以上のように、同一IPであっても国ごとに市場のコンディション・特徴が異なる。ADK MSでは、IPの戦略検討に際して次の2つの視点から初期分析を行うメソッドを体系化。IP成長の実現を支援している。

・「IPの愛され方」を可視化し、取り組むべき課題を特定

・戦略指針と具体施策の策定

【調査概要】 ・調査名称：ADK Global IP Power Survey ・調査手法：インターネット調査 ・調査対象：3～59歳男女 ※IP関連業種従事者、トラップ設問での矛盾回答者を除外し分析 ・調査エリア：日本／アメリカ／中国／タイ／インドネシア ・分析サンプル数：日本・17,161ss／アメリカ・2,076ss／中国・2,060ss／タイ・1,038ss／インドネシア・1,038ss ・聴取IP：日本・アメリカ・中国・タイ 58／インドネシア 59 ・調査実施：2025年11月7日～17日

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