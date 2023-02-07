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博報堂DYグループ、「地域DXソリューション」を提供　地方自治体や事業者のDX・ECを支援

　博報堂のEC領域に特化した組織横断型プロジェクト「HAKUHODO EC+」は、「地域DXソリューション」の提供を開始。日本各地域の地方自治体・事業者のDX・EC支援を行っていく。

　具体的には「産地直送ECモール立ち上げ」「EC事業診断」「ECモール運用代行」「新商品開発」「地域ライブコマース」「地域DX教育」6つのソリューションにより、各地域に即した課題解決や運用の戦略から実装までをフルファネルで支援する。

　なお同取り組みは、HAKUHODO EC+のメンバーである博報堂DYグループの博報堂・博報堂プロダクツ・日本トータルテレマーケティング・セレブリックス・ソウルドアウト・SO Technologiesが共同で企画・運営。地方自治体・事業者のECを軸にした、販促強化やDXスキルアップを目指す。

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2023/02/07 09:15 https://markezine.jp/article/detail/41240

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