ソニーグループ、新経営体制を発表　十時裕樹氏が社長 CEOに就任へ

ソニーグループは、取締役 代表執行役 社長 COO兼CFOの十時裕樹（ととき・ひろき）氏が、2025年4月1日付で取締役 代表執行役 社長 CEOに就任することを決定した。現在取締役 代表執行役 会長 CEOを務める吉田憲一郎（よしだ・けんいちろう）氏は、同日付で取締役 代表執行役 会長となる。
また、同じく2025年4月1日付で、グループ全体の経営を担う役割・各事業経営責任者の明確化を目的とした経営体制の変更およびCEO以外の人事についても決定。経営体制の変更として、主要事業の最高経営責任者を「ビジネスCEO」、グループ経営全体を統括するCEOを補佐し広範な本社機能を担う者を「チーフオフィサー」、グループ本社機能の担当役員を「執行役員コーポレートエグゼクティブ」とした。
2025年4月1日付での新たな経営体制は、以下の通り。
吉田憲一郎氏：代表執行役 会長
十時裕樹氏：代表執行役 社長 CEO
【ビジネスCEO】
ロブ・ストリンガー氏：音楽事業担当（グローバル）／ソニー・ミュージックグループ 会長／ソニー・ミュージックエンタテインメント CEO
村松俊亮氏：音楽事業担当（国内）／ソニー・ミュージックエンタテインメント 代表取締役社長 CEO
ジョン・プラット氏：音楽出版事業担当（グローバル）／ソニー・ミュージックパブリッシング 会長 CEO
槙公雄氏：エンタテインメント・テクノロジー＆サービス事業担当／ソニー 代表取締役社長 CEO
遠藤俊英氏：ソニーフィナンシャルグループ 取締役 代表執行役 社長 CEO
ラヴィ・アフジャ氏：映画事業担当／ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント 社長 CEO
指田慎二氏（新任）：イメージング＆センシング・ソリューション事業担当／ソニーセミコンダクタソリューションズ 代表取締役社長 CEO
西野秀明氏（新任）：ゲーム＆ネットワークサービス事業担当／ソニー・インタラクティブエンタテインメント 社長 CEO
ハーマン・ハルスト氏（新任）：ゲームスタジオ事業担当／ソニー・インタラクティブエンタテインメント スタジオビジネスグループ CEO
【チーフオフィサー】
御供俊元氏：代表執行役 CSO（法務、コンプライアンス、プライバシー、知的財産、事業戦略、サステナビリティ、渉外、事業開発プラットフォーム、クリエイティブプラットフォーム、モビリティ事業担当）
小寺剛氏：執行役 CDO（デジタル＆テクノロジープラットフォーム（デジタルトランスフォーメーション戦略、情報システム、情報セキュリティ、先端技術領域）、R＆D、技術戦略、品質マネジメント担当）
井藤安博氏：執行役 CPO（人事、総務、秘書部、グループDE＆I推進担当）
陶琳氏（新任）：執行役 CFO（経営企画管理、経営戦略、経理、税務、財務、IR、ディスクロージャー・コントロール、リスク管理、内部監査およびSOX404対応担当）
【チーフテクノロジーフェロー】
北野宏明氏（新任）：チーフテクノロジーフェロー
【執行役員コーポレートエグゼクティブ】
カレン・ハルビー氏：執行役員コーポレートエグゼクティブ／ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカ プレジデント
是永浩利氏：執行役員コーポレートエグゼクティブ／経理担当
早川禎彦氏：執行役員コーポレートエグゼクティブ／財務、IR担当
堀井直也氏：執行役員コーポレートエグゼクティブ／経営企画管理、ディスク製造事業、ストレージメディア事業担当
竹澤香織氏：執行役員コーポレートエグゼクティブ／法務、コンプライアンス、プライバシー、渉外担当
ロバート・ローソン氏：執行役員コーポレートエグゼクティブ／広報担当
松本義典氏：執行役員コーポレートエグゼクティブ／技術戦略、品質マネジメント、事業開発プラットフォーム（技術領域）、デジタル＆テクノロジープラットフォーム（先端技術領域）担当／ソニー 副社長
木井一生氏（新任）：執行役員コーポレートエグゼクティブ／中国総代表／ソニー 副社長
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