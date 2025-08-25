×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
Criteoのコマースメディア戦略（AD）

Criteo＝「リタゲ」だけではない！CPA微増でCVを最大化するコマース・オーディエンスとは？

　従来の獲得単価（CPA）や広告費用対効果（ROAS）を維持したまま、いかにして獲得件数や売上を伸ばすか──。多くのマーケターに共通する課題ではないだろうか。そんな中、リターゲティング広告の代名詞的存在であるCriteoが、長年培ってきたAI技術を新規顧客獲得に応用したソリューション「コマース・オーディエンス」において、CPA105％でコンバージョン件数が20％増という成果を平均的に実現している。本記事では、CRITEO株式会社 コマースメディア営業部 パフォーマンス広告事業責任者の福島幸紀氏にインタビューし、既存の打ち手に限界を感じている企業の“次の一手”となりうる、その仕組みと実力に迫った。

Criteoの新たな主戦力は「新規獲得」

──Criteoというと、“リターゲティング広告の会社”とイメージするマーケターが多いようです。最近はリターゲティング以外のソリューションも提供されているそうですが、どのような相談が寄せられていますか？　代表的なテーマを教えてください。

　確かに、Criteoはリターゲティングで市場をリードしてきたという自負があるので、そのイメージが強いのは自然なことだと思っています。しかし、近年は「新規ユーザーの獲得」や「特定のターゲット層へのリーチ」といった観点で利用いただくことが増えています。そして、今まで通りのCPA・ROASを維持した成果を出せています。

画像を説明するテキストなくても可
CRITEO株式会社　コマースメディア営業部 パフォーマンス広告事業責任者　福島幸紀氏

──それらの課題に対して、Criteo はどのようなソリューションで応えているのでしょうか。

　パフォーマンス広告ソリューション「コマース・オーディエンス（旧名称：ニューソリューション）」を提供しています。

　「従来の取り組みに限界を感じている、リーチできるユーザーにはリーチしきった」という課題を抱えられている企業様は少なくありません。その後は顧客単価を増やせば売上は上がるものの、件数が増えない壁にぶつかります。コマース・オーディエンスはこのような悩みに応えるソリューションです。

年間1兆ドルの購買データから「買う人」を見つけ出す

　コマース・オーディエンスは、Criteoが保有する膨大なコマースデータを活用して、ターゲティングできるオーディエンスプールを構築し、AIで最適化を行った上で広告を配信するソリューションです。

　このコマースデータとは、実際の購買行動に基づく「どのユーザーが何を買ったか」「何を申し込んだか」といった実行動データです。これは単なるeコマースの購買データにとどまらず、旅行予約、人材登録、不動産問い合わせなど、オンライン上のあらゆる商取引データを含んでいます。そのデータ規模は、世界で1万8,000のeコマースサイトと数千のオープンウェブ・パブリッシャー、40億商品、年間1兆ドルの取引に及びます。日本国内だけでも、約2,000社との契約によるコマースデータを保有しています。

　リターゲティングは、既にそのブランドを知っているユーザーが対象ですが、コマース・オーディエンスは異なります。膨大なコマースデータから購買パターンを分析し、「そのブランドを知らないが、高い購買意欲を持つユーザー」を発見できるのです。

──企業にとっては、"思いもよらない"ような、新規ユーザーへ効率的にリーチできるということですね。

　その通りです。広告主様には新規ユーザーでも、CriteoのAIには「購買傾向を把握済みのユーザー」です。だからこそ、やみくもではなく、確度の高いターゲティングで新規獲得を実現できるのです。

次のページ
プライバシー配慮とCookie問題への対応を機に進化

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
Criteoのコマースメディア戦略連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

和泉 ゆかり（イズミ ユカリ）

　IT企業にてWebマーケティング・人事業務に従事した後、独立。現在はビジネスパーソン向けの媒体で、ライティング・編集を手がける。得意領域は、テクノロジーや広告、働き方など。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：CRITEO株式会社

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/25 12:00 https://markezine.jp/article/detail/49503

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    AIに勝る共感コンテンツ産業への投資　広告会社ADK事業買収と「電通S&E」事業の転換
  2. 2
    フィルターバブルを破ろうとしている女の子たち。これからの世界の広げ方
  3. 3
    ミツカンのD2C「ZENB」が気づいた離脱の理由　継続購入を促進するデータ分析のコツを公開
  4. 4
    LINEヤフーと電通、電通デジタルの共同分析基盤「SynWA project」とは？活用方法を聞く
  5. 5
    デジタル広告のCPAが7割に改善！メディケア生命保険が挑戦した“自動化時代”の運用体制見直し
  6. 6
    【初取材】Netflixは広告プラットフォームではない。目指すのは「広告も含めた最高な視聴体験」
  7. 7
    クリエイティブ界の登竜門に挑戦！Droga5 Tokyo若手4人による「ヤングカンヌ」体験記 NEW
  8. 8
    DeNAが優勝しなければ魂を取られる!?　プロ野球史上初・シーズン連動縦型ショートドラマの狙いと成果 NEW
  9. 9
    生成AIは“ビジネスシーン”にどこまで浸透したのか？　データで見る利用実態
  10. 10
    まだLLM活用で「業務効率化」を目指している？LLM2.0は価値創造へ【第1回】議事録を進化させる
  1. 1
    アパレル大手ワールドのMA刷新　属人化を脱し、“現場で動く”CX戦略とは
  2. 2
    打ち手の精度は“顧客理解の深さ”で決まる。行動×心理データから導く、実践的「顧客理解フレーム」とは
  3. 3
    ファンの声が企画になる、清水エスパルスの「巻き込み力」に学ぶファンマーケティング
  4. 4
    LINEヤフーと電通、電通デジタルの共同分析基盤「SynWA project」とは？活用方法を聞く
  5. 5
    なぜあの広告はZ世代に刺さったのか？ 事例で読み解く、3つの広告カテゴリーと10要素
  6. 6
    話題化と購買に寄与！花王「THE ANSWER」の大ヒットを支えたヤフーとLINE活用とは？
  7. 7
    ペルソナの作り話はバレる！本気の好きをカタチにするアサヒビールの新組織「新顧客創造研究所」に迫る
  8. 8
    【初取材】Netflixは広告プラットフォームではない。目指すのは「広告も含めた最高な視聴体験」
  9. 9
    「提案が通らない」悩みを解消する、隠れた重要スキル──BtoBマーケに必須の“社内合意形成”の進め方
  10. 10
    群雄割拠の縦型動画時代、若年層に響くコンテンツを作るには？サイバーエージェントの専門チームに聞く勘所