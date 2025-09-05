Threads、投稿に最大10,000字の長文テキストを添付できる機能を導入　

Metaは9月4日（米国時間）、Threadsの投稿に最大10,000文字の長文テキストを添付できる新機能をThreadsに導入したことを発表した。

500文字までのThreadsの投稿に、書籍やオンライン記事、ニュースレターやポッドキャストの書き起こしなどのスクリーンショットを投稿に添付し、感想などをシェアするためにThreadsを活用している利用者が多かったことから、新機能が導入された。

投稿の添付テキストはThreads上で表示され、外部ウェブサイトのリンクを含めることも可能だ。そのため、たとえば書籍の一節をプレビューとして添付し、全文を読むためのリンクや書籍を購入するためのリンクなどを一緒に掲載するといった投稿が可能だ。

【投稿に添付テキストを追加する方法】 Threadsで新規投稿の作成画面を開き、画像やGIFなどの横に並んでいるアイコンをタップ

添付テキストの作成画面が開く

最大10,000字までのコンテンツを作成し、右上の「完了」をタップ（フォントのスタイルを太字や斜体などに変えることも可能）

メインの投稿やトピックなどを必要に応じて入力し、「投稿」をタップ

