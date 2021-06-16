ユニークビジョン、Twitter上のRTやいいねをポイント化する「エンゲージポイント機能」を提供開始

ユニークビジョンは、同社が開発するTwitterキャンペーン構築システム「Belugaキャンペーン」において、Twitter上のユーザーのアクションをポイント化する「エンゲージポイント機能」を追加した。
同機能では、企業やプロダクトなどの公式アカウントが投稿した対象ツイートに対するユーザーの「RT」「いいね」「指定ハッシュタグ＋公式アカウントへのメンションを含むツイート」など、キャンペーン参加へのアクションをポイント化。行ったアクションに応じたポイントをユーザーに付与できる。
また、参加ユーザーは獲得ポイントに応じた抽選への応募や、自身が保有しているポイントの照会などを行える。
ユニークビジョンは同機能の提供を通じ、1つの施策で企業とユーザーの継続的なコミュニケーションを促進し、またユーザーの施策への複数回参加により公式アカウントへのエンゲージメント向上を目指す。
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