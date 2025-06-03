Micoworks、Micoに社名を変更　主力プロダクトも「Mico Engage AI」などに刷新

Micoworksは2025年6月2日付で社名を「Mico」に変更し、主力プロダクトの名称も刷新すると発表した。同社は「Lifetime Trust（生涯にわたる信頼）」をミッションに掲げ、企業と顧客の長期的な信頼関係構築の実現に向けてAIサービス開発を加速するという。

新社名: 株式会社Mico（英文表記：Mico Inc.）

旧社名: Micoworks株式会社（英文表記：Micoworks, Inc.）

変更日: 2025年6月2日

今回の社名変更は、これまでのブランドイメージをより一層確立し、プロダクトのラインナップ拡充や今後の事業拡大を視野に入れたものとなる。

主力プロダクトである顧客エンゲージメントサービス「MicoCloud」は、新たに「Mico Engage AI」に名称を変更した。さらに、AI電話システム「MicoVoice」も「Mico Voice AI」とリニューアルされる。これにより、企業と顧客間のコミュニケーションをAIで最適化し、顧客体験（CX）の向上や業務効率化を支援する。

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