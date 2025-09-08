×
マーケティング最新事例 2025（AD）

年間40億をかけて未開の市場を拓く！AI不動産投資「RENOSY」が挑む、市場創造型のブランド戦略

　レガシー産業の変革で急成長を遂げる、株式会社GA technologies。その中でも不動産投資のサービス「RENOSY（リノシー）」は、6年連続で不動産投資売上No.1を記録している。次なる成長に向けて年間40億円をかけて、ブランド戦略を加速させる同社。本記事では同社マーケティング本部部長の片瀬大氏、ブランドチームマネージャーの早田沙織氏、CCOの篠原誠氏の3名に、新たな市場を創るブランディング戦略と具体的施策、その実現を可能にするマーケティング組織の魅力を聞いた。

売上は前年比30％増！AI不動産投資「RENOSY」

──まず、GA technologiesおよび「RENOSY」の事業について教えてください。

片瀬：GA technologiesは「テクノロジー×イノベーション」を掲げ、不動産をはじめ、様々な産業のビジネス変革に取り組む企業です。その中核にあるのが、投資用不動産売上実績が6年連続No.1（※）のAI不動産投資「RENOSY」。AIを活用して誰でも安心・簡単・最適に不動産投資が始められるサービスです。

（※）東京商工リサーチによる投資用不動産の売上実績（2025年3月調べ）

画像を説明するテキストなくても可
株式会社GA technologies　RENOSY事業 Marketing本部部長　片瀬大氏
2015年にDeNAに入社、モバイルゲーム、ECサイト、ライブ配信など幅広い領域を担当するマーケティングアナリストとして、データ分析を通じた成長戦略に寄与。その後、MIXIにて新規事業のマーケティング責任者に就任、戦略立案から実行まで一貫して統括。2024年11月にGA technologiesに入社

片瀬：2024年度のRENOSYの売上は1,840億円、総利益は260億円、前年比30％増の結果となりました。GA technologiesの大きな柱となる、急成長中の事業です。

──成長の秘訣は何でしょうか。

片瀬：RENOSYは既存の市場でシェアの奪い合いをするのではなく、新たな選択肢として潜在層を顧客化する、市場創造型のアプローチが特長です。従来、不動産投資は「プロがやるもの」と思われがちな分野でした。

　しかしRENOSYは、テクノロジーの力でお客様のニーズに合った不動産や手続き・管理、情報を提供することで、初心者でも安心して不動産投資を始めやすくしています。また、デジタルで完結したタッチポイントによって、潜在層の心を動かし、参入者を増やしています

6人で30億円を動かす内製体制

──急成長を支えるマーケティング部門の体制について教えてください。

片瀬：当社のマーケティング部門は全体で30名規模、デジタルマーケティングチーム、オウンドチーム、CRMチーム、ブランドチーム、リサーチチームがあります。直近では全体で約40億円をかけており、このうちデジタルマーケティングチームは6名で年間30億円の広告を動かしています。

　不動産投資は、お客様がご納得されるまでじっくり検討いただくことが前提です。そのため、成約に至るまでのカスタマージャーニーは長くなります。だからこそ、部門横断で綿密に連携し成果をウォッチできるよう、広告周りは代理店をほぼ挟まず、AIを使いながら内製で実施していることも特徴です。

──30億円という金額を少人数で動かされているとは驚きです。マーケティングに対する御社のスタンスもお聞かせください。

片瀬：投資した分の利益を回収することは大前提です。ただ、デジタル広告を中心とした短期的な成果追求だけでは限界があります。そこで、次のフェーズに移行するために、今まさにお客様と長期的な関係を築くための「ブランド設計」に力を入れているところです。

　そのためには、ブランディングやファンマーケティングなどを含む、中長期のマーケティング戦略を立てられる人材が必須です。消費財メーカーで長年ブランドマネジメントを担ってきた早田は、まさに適任だったと言えるでしょう。

前職は消費財メーカー、なぜ不動産市場へ？

この記事の著者

安光 あずみ（ヤスミツ アズミ）

Web広告代理店で7年間、営業や広告ディレクターを経験し、タイアップ広告の企画やLP・バナー制作等に携わる。2024年に独立し、フリーライターへ転身。企業へのインタビュー記事から、体験レポート、SEO記事まで幅広く執筆。「ぼっちのazumiさん」名義でもnoteなどで発信中。ひとり旅が趣味。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：株式会社GA technologies

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/08 11:00 https://markezine.jp/article/detail/49537

