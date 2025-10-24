Ahrefs、AI検索4社の引用元分析を公開　PerplexityはYahoo!知恵袋が突出

Ahrefsは2025年10月22日、AI検索可視化ツール「Ahrefs ブランドレーダー」を用いた日本国内における主要AI検索エンジン（ChatGPT、AIモード、Microsoft Copilot、Perplexity）の引用情報源分析結果を公開した。2025年5〜9月のデータを基に、各AIの情報源の傾向とポジショニングの違いを明らかにしている。

各AI検索の引用傾向に明確な違い

調査によると、各AI検索エンジンで引用される情報源が大きく異なることが判明した。ChatGPTは海外コミュニティのReddit（228,388回）が圧倒的に多く、Wikipedia英語版（166,445回）、日本のAmeblo（131,629回）などグローバルな情報の引用が特徴的である。専門性や海外視点、公式情報に強いことが読み取れる。

PerplexityはYahoo!知恵袋特化、AIモードはYouTube重視

Perplexityは国内コミュニティのYahoo!知恵袋を突出して重視しており、引用回数は518,977回と他AIの2～5倍に達する。YouTube（276,702回）、Wikipedia日本語版（252,313回）もよく引用され、あらゆる質問に対する総合力が強みとされる。一方、AIモードはYouTube（91,954回）が最も多く、続いてGoogle.com（35,191回）、Wikipedia日本語版（33,006回）とされ、ビジュアルや動画、SNSトレンドに強いことが特徴だ。

CopilotはWikipediaと自社Bingへの依存が顕著

Microsoft CopilotはWikipedia日本語版（125,842回）を最も多く引用し、Bing.com（93,300回）、note（65,023回）が続く。百科事典的な情報と自社検索との連携を積極的に行っており、客観性・信頼性を志向する傾向が見受けられる。

マーケターへの示唆

これらの結果より、従来のSEOのみならず、ユーザーとの多角的な接点やコンテンツ展開、AEO（AI検索エンジン最適化）への備えが重要であることが示唆されている。AI時代のマーケティングは、自社サイトのみならずSNSや外部メディアも意識した「面」での戦略が求められる。

調査概要

調査期間：2025年5月〜9月（Copilotは7～9月、AIモードは9月）

対象：ChatGPT、AIモード、Copilot、Perplexity

手法：Ahrefs ブランドレーダーにより各AIの回答生成時に引用するドメイン上位10件を分析

対象国：日本

