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Shopify、「B2B機能」の提供対象を全プランに拡大　BtoB・D2Cビジネスの統合運用が可能に

　Shopifyの日本法人 Shopify Japanは、ネイティブの「B2B機能」の提供対象をすべてのShopifyプラン事業者に拡大したと発表した。

　これにより、従来は上位プランの「Shopify Plus」向けとして提供されていたB2B機能の一部が、「Basic」「Grow」「Advanced」プランでも追加費用なしで利用可能に。各プランでは、卸売顧客向けの会社プロフィール管理、顧客ごとに価格を設定できる最大3つのカスタムカタログ、ボリュームディスカウントおよび数量ルール、クレジットカード情報の安全な保存のためのVault機能、支払い条件（Payment Terms）などが使える。

　ユーザー企業は、単一の管理画面と統合されたデータ基盤でBtoB・D2Cのビジネスのシームレスな運用が可能となる。また、「Shopify Flow」「Shopify Markets」「Shopify Payments」といった既存機能も、BtoB・D2C双方で活用できる。

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

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2026/04/10 07:00 https://markezine.jp/news/detail/50650

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