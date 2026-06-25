SMN「消費者の価値観や嗜好性を理解し、感情を動かし、態度変容を促す広告クリエイティブ」の生成を支援

SMNは、ソニーグループのAI技術を活用し消費者の感性や価値観を分析する「SENZAI」と、過去20年分のテレビCM放送データを蓄積する「テレビCMメタデータ」を掛け合わせ、新たな広告クリエイティブ生成ソリューションの提供を開始する。

同ソリューションは、消費者の価値観や嗜好性を理解し戦略的な表現方向性やコンセプトを設計することで、消費者の感情を動かし態度変容を促す広告クリエイティブ生成を支援するもの。

「SENZAI」を用い、消費者の「感性・価値観」を捉える多角的なデータ分析を実施。消費者の深い感情トリガーや行動原理を捉えた、コミュニケーション設計の起点となる精緻なペルソナを構築する。また、「テレビCMメタデータ」を用いて「感情を動かすトリガーは何か」、逆に「このターゲットに採用すべきではない表現（NGトーン）は何か」を抽出・学習。表現方向性・コンセプト設計した上で、クリエイティブを生成する。

さらにこのプロセスを起点とした広告配信・分析・改善のPDCAを回すことで、消費者とのコミュニケーションから実際の広告配信結果に至るまで、全体を通じた効果改善を目指す。

「SENZAI クリエイティブ生成ソリューション」で生成した画像 PostPet(TM) (C) Sony Network Communications Inc

近年、生成AIを用いた広告クリエイティブの制作が急速に普及し、制作コストの削減や大量生成が可能になった。一方で、コミュニケーション戦略とクリエイティブの不一致や、細分化された消費者の「価値観」や「嗜好性」を理解し、共感を生み出すコミュニケーション設計という課題が生まれている。同ソリューションはこれらを解決するアプローチとして開発された。