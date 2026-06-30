×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

博報堂ＤＹホールディングス、人間認証型アドネットワーク事業を行う新会社設立

　博報堂ＤＹホールディングスは、AIやボットを排除し人間にだけ広告を配信する人間認証型アドネットワーク事業を行う新会社「Ads for Humanity」を設立した。あわせて、個人情報を共有せず実在の人間であることを証明できる技術「World ID」を活用した広告商品「Human-Verified Ad」の販売を開始した。

　同取り組みの背景には、国内外で深刻化するアドフラウドの問題がある。AI技術の進歩により、人間と見分けのつかない高度なボットを誰もが容易に運用できるようになり、不正な広告接触の排除が困難になっている。また、広告の配信と効果測定の仕組みそのものが機能不全に陥るリスクも抱えている。非人間トラフィックの増加は広告効果に関するデータに人間以外の行動を混入し、配信アルゴリズムの誤学習や広告成果の低下を招きかねない。

　そこで、博報堂ＤＹグループは2025年にTools for Humanity CorporationおよびLG Electronics Inc.と共同で、人間のみに広告を配信するアドネットワーク「Human-Verified Ad Network」の実証実験を実施。広告主10社、3,500人超のユーザーが参加し、従来型のWeb広告と比較してCTR（クリック率）は約10倍に向上、直帰率は約15ポイント改善するなど、高い広告効果を確認した。同結果を受け、人間認証型アドネットワーク事業を本格推進するため、新会社を設立するに至った。

　なお、「Human-Verified Ad」は、Hakuhodo DY ONEのマーケティングソリューション「WISE Ads」を通じて配信され、。ディスプレイ広告、インフィード広告、動画広告に対応可能。今後は、サービス事業者との連携を通じた認証ユーザーの拡大と、媒体社との協業等による配信面の拡充を目指す。

【新会社概要】

社名：株式会社Ads for Humanity

設立：2026年4月15日

所在地：東京都港区赤坂5-3-1

代表者：森田英佑

資本金：5千万円

株主：株式会社博報堂ＤＹホールディングス（100％出資）

事業内容：人間認証型アドネットワーク事業

【関連記事】
博報堂ＤＹホールディングス、ChatGPT上の広告設計・アセット生成を支援する機能を提供開始
SMN、広告投資と店頭売上のつながりを可視化するソリューション「UREMIRU」を提供
サイバーエージェント、極予測TDにてChatGPTにおける広告のパイロット対応を開始
電通デジタル、ChatGPTの広告の国内展開に向けたパイロット運用を開始
アドフラウド対策ツール「Spider AF」、GoogleのP-MAX向け不正検知サービスを提供開始

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/06/30 12:45 https://markezine.jp/news/detail/77078

Special Contents

PR

Job Board

PR


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    富裕層とは違う“動くお金”　市場を動かす「パワーファミリー」の消費構造とは
  2. 2
    今日も、その答えを疑えているか。日本マーケティング協会 事務局長に聞く、次世代マーケターの条件 NEW
  3. 3
    英国のGoogle規制が示すコンテンツ価値の未来。AI検索時代に問われる「情報資産戦略」とは NEW
  4. 4
    花王「SOFINA」が新ブランドを発表──"メリハリ投資"のインサイトを起点に新・中価格帯市場を開拓
  5. 5
    AIに「見つけられ、選ばれ、そのまま買われる」日は近い。AI主要5サービス“今何ができるか”を全整理
  6. 6
    「聴く時代」の広告に向き合えているか。電通デジタルとSpotifyが語る、運用型音声広告の真価
  7. 7
    西口一希氏と振り返る、マーケティングの20年。「WHOとWHATの距離が近づく」時代の乗り越え方
  8. 8
    市場拡大中の「ぬいぐるみ界隈」　注目サービスと界隈インサイト最前線【ぬいぐるみが大人の相棒に】
  9. 9
    広告費が縮まず膨らんだ理由――GEO・LLMO・AIエージェントへ流れる「別腹の財布」
  10. 10
    「フォロワー数」の呪縛から脱却する、SNSを事業成長につなげるためのKPI・全体設計
  1. 1
    富裕層とは違う“動くお金”　市場を動かす「パワーファミリー」の消費構造とは
  2. 2
    指名検索CV数215％に増加、「知っているのに選ばれない」を超えるミドルファネルの本質
  3. 3
    セブン-イレブン、電通、CAがリテールメディア新会社を設立　2030年新規事業収益200億円へ
  4. 4
    Meta広告のトップランナー集結！Planner of the Year受賞者に活用ノウハウを聞く
  5. 5
    高広伯彦氏の連載がスタート｜私がBtoBマーケティングの「教科書」を書こうと思った理由
  6. 6
    電通グループのAI戦略が構想から実装フェーズへ。新フレームワーク「PSDCA」とプロダクト群を発表
  7. 7
    2006-2026：電通「日本の広告費」から読み解く過去20年の変化、広告の拡張と本質
  8. 8
    西口一希氏と振り返る、マーケティングの20年。「WHOとWHATの距離が近づく」時代の乗り越え方
  9. 9
    広告接触者の17％が実購買に。アサヒビールがSpotifyと実現した音楽体験連動型ファンダムマーケ
  10. 10
    3日間で2,000個販売、実店舗の売上にも波及。magpicに学ぶ、TikTok Shop成功法則