×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

CARTA ZERO、NTTドコモのデータを活用した新広告配信ソリューションパッケージの提供を開始　

　CARTA ZEROは、NTTドコモが提供するデータクリーンルーム「docomo data square」を基盤とした、新たな広告配信ソリューションパッケージ「docomo data square Ads」の提供を開始した。

　「docomo data square Ads」は、NTTドコモのデータを用いた分析によって特定された顧客層に対し、最適化された配信を行うソリューションの総称。1億を超えるdポイントクラブ会員基盤のNTTドコモのデータを活用し、企業の目的やKPIに応じて、最適な広告配信を行えるのが特徴である。

　7月から提供されるのは「docomo data square Ads Platform」「docomo data square Ads Connect」の2つの広告メニューだ。

1. docomo data square Ads Platform

　CARTA ZEROが開発・展開するアドプラットフォーム「PORTO」と、NTTドコモが提供する運用型広告配信プラットフォーム「docomo Ad Network」を統合・再編。「メッセージS」「dポイントクラブ」「dメニュー」といったNTTドコモのメディアから、Web・アプリメディア、コネクテッドTV、音声広告、DOOH（デジタル屋外広告）まで、生活者接点への網羅的なアプローチを実現する。

2. docomo data square Ads Connect

　自社開発のアドプラットフォームに留まらず、外部の主要な運用型広告などにおいてNTTドコモのデータを活用した配信を実現するメニューの総称。Google、Meta、X、SmartNews、Yahoo! JAPAN、LINEをはじめとする広告媒体や運用型広告プラットフォームへ、NTTドコモのデータを連携・活用した広告配信が可能となる。

【関連記事】
CARTA HDがドコモのTOBに賛同　ドコモ×電通グループと協業、Single IDマーケを実施
NTTドコモ、CARTA HDを連結子会社化　電通グループと3社提携でマーケティングDX支援を強化
ドコモとunerryが位置情報データの連携を強化　人流分析で社会課題解決とマーケティング支援へ
ドコモとunerry、位置情報データ連携強化で社会課題解決とマーケティング支援を検討
CARTA HOLDINGS、7月1日に発足するCARTA ZEROの経営体制を発表

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/07/01 13:30 https://markezine.jp/news/detail/77091

Special Contents

PR

Job Board

PR


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    「中にファンがいる」と思われたら勝ち　timelesz×チャージスポットに学ぶタレント起用施策の要諦 NEW
  2. 2
    2026年上半期に話題になったOOH　傾向は“むず痒さ・没入感・推し活” NEW
  3. 3
    脱・経験則！廃棄38％減を実現した花王の「AI需要予測」とマーケティング共創プロセス NEW
  4. 4
    富裕層とは違う“動くお金”　市場を動かす「パワーファミリー」の消費構造とは
  5. 5
    サーチリフト2倍を実現！W杯前のサッカーファンの熱量を成果に変えたNURO 光×DAZNの施策 NEW
  6. 6
    今日も、その答えを疑えているか。日本マーケティング協会 事務局長に聞く、次世代マーケターの条件
  7. 7
    花王「SOFINA」が新ブランドを発表──"メリハリ投資"のインサイトを起点に新・中価格帯市場を開拓
  8. 8
    「聴く時代」の広告に向き合えているか。電通デジタルとSpotifyが語る、運用型音声広告の真価
  9. 9
    AIに「見つけられ、選ばれ、そのまま買われる」日は近い。AI主要5サービス“今何ができるか”を全整理
  10. 10
    英国のGoogle規制が示すコンテンツ価値の未来。AI検索時代に問われる「情報資産戦略」とは
  1. 1
    富裕層とは違う“動くお金”　市場を動かす「パワーファミリー」の消費構造とは
  2. 2
    指名検索CV数215％に増加、「知っているのに選ばれない」を超えるミドルファネルの本質
  3. 3
    セブン-イレブン、電通、CAがリテールメディア新会社を設立　2030年新規事業収益200億円へ
  4. 4
    Meta広告のトップランナー集結！Planner of the Year受賞者に活用ノウハウを聞く
  5. 5
    「中にファンがいる」と思われたら勝ち　timelesz×チャージスポットに学ぶタレント起用施策の要諦 NEW
  6. 6
    高広伯彦氏の連載がスタート｜私がBtoBマーケティングの「教科書」を書こうと思った理由
  7. 7
    電通グループのAI戦略が構想から実装フェーズへ。新フレームワーク「PSDCA」とプロダクト群を発表
  8. 8
    2006-2026：電通「日本の広告費」から読み解く過去20年の変化、広告の拡張と本質
  9. 9
    西口一希氏と振り返る、マーケティングの20年。「WHOとWHATの距離が近づく」時代の乗り越え方
  10. 10
    広告接触者の17％が実購買に。アサヒビールがSpotifyと実現した音楽体験連動型ファンダムマーケ