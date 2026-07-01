フリークアウト、True Dataと連携し広告配信・購買分析ソリューションの提供を開始

フリークアウトはTrue Dataと連携し、広告配信および購買分析ソリューションの提供を開始した。

フリークアウトのDSP「Red」とTrue Dataの広告用購買セグメントデータを連携することで、広告主は購買行動に基づいたターゲティング配信と、広告接触後の実購買に基づく広告効果の可視化が可能となる。

具体的には、特定カテゴリーの商品購入者や購買傾向を持つ層への広告配信が行える他、広告接触者と非接触者の購買状況を比較分析し、広告施策がオフラインの購買行動にどのような影響を与えたかを把握できる。これにより、ターゲティングから広告配信、効果検証までワンストップで行える環境を実現する。

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