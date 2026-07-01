×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

フリークアウト、True Dataと連携し広告配信・購買分析ソリューションの提供を開始

　フリークアウトはTrue Dataと連携し、広告配信および購買分析ソリューションの提供を開始した。

 フリークアウトのDSP「Red」とTrue Dataの広告用購買セグメントデータを連携することで、広告主は購買行動に基づいたターゲティング配信と、広告接触後の実購買に基づく広告効果の可視化が可能となる。

　具体的には、特定カテゴリーの商品購入者や購買傾向を持つ層への広告配信が行える他、広告接触者と非接触者の購買状況を比較分析し、広告施策がオフラインの購買行動にどのような影響を与えたかを把握できる。これにより、ターゲティングから広告配信、効果検証までワンストップで行える環境を実現する。

【関連記事】
フリークアウト、BtoB広告の精度を引き上げる企業ターゲティング機能をアップデート　
フリークアウト、位置情報マーケティングプラットフォーム「ASE」をアップデート　4種の分析機能を追加
Hakuhodo DY ONEとTrue Data、購買データ活用のブランドマーケティング支援を開始
True Data、新規出店時の売上予測サービス「SalesSensor」をウエルシア薬局に提供
True DataとSMN、デジタルマーケティングサービスと広告用購買データの連携を開始

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/07/01 12:30 https://markezine.jp/news/detail/77092

Special Contents

PR

Job Board

PR


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    「中にファンがいる」と思われたら勝ち　timelesz×チャージスポットに学ぶタレント起用施策の要諦 NEW
  2. 2
    2026年上半期に話題になったOOH　傾向は“むず痒さ・没入感・推し活” NEW
  3. 3
    脱・経験則！廃棄38％減を実現した花王の「AI需要予測」とマーケティング共創プロセス NEW
  4. 4
    富裕層とは違う“動くお金”　市場を動かす「パワーファミリー」の消費構造とは
  5. 5
    サーチリフト2倍を実現！W杯前のサッカーファンの熱量を成果に変えたNURO 光×DAZNの施策 NEW
  6. 6
    今日も、その答えを疑えているか。日本マーケティング協会 事務局長に聞く、次世代マーケターの条件
  7. 7
    花王「SOFINA」が新ブランドを発表──"メリハリ投資"のインサイトを起点に新・中価格帯市場を開拓
  8. 8
    「聴く時代」の広告に向き合えているか。電通デジタルとSpotifyが語る、運用型音声広告の真価
  9. 9
    AIに「見つけられ、選ばれ、そのまま買われる」日は近い。AI主要5サービス“今何ができるか”を全整理
  10. 10
    英国のGoogle規制が示すコンテンツ価値の未来。AI検索時代に問われる「情報資産戦略」とは
  1. 1
    富裕層とは違う“動くお金”　市場を動かす「パワーファミリー」の消費構造とは
  2. 2
    指名検索CV数215％に増加、「知っているのに選ばれない」を超えるミドルファネルの本質
  3. 3
    セブン-イレブン、電通、CAがリテールメディア新会社を設立　2030年新規事業収益200億円へ
  4. 4
    Meta広告のトップランナー集結！Planner of the Year受賞者に活用ノウハウを聞く
  5. 5
    「中にファンがいる」と思われたら勝ち　timelesz×チャージスポットに学ぶタレント起用施策の要諦 NEW
  6. 6
    高広伯彦氏の連載がスタート｜私がBtoBマーケティングの「教科書」を書こうと思った理由
  7. 7
    電通グループのAI戦略が構想から実装フェーズへ。新フレームワーク「PSDCA」とプロダクト群を発表
  8. 8
    2006-2026：電通「日本の広告費」から読み解く過去20年の変化、広告の拡張と本質
  9. 9
    西口一希氏と振り返る、マーケティングの20年。「WHOとWHATの距離が近づく」時代の乗り越え方
  10. 10
    広告接触者の17％が実購買に。アサヒビールがSpotifyと実現した音楽体験連動型ファンダムマーケ