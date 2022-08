アプリの利用増加に貢献！LINEマンガのフルファネル×中長期のTikTok広告活用

スマートフォンやタブレットで気軽にマンガ作品や話題のwebtoonが楽しめる電子コミックサービスのLINEマンガ。そんなLINEマンガは、若年層をターゲットに2021年からTikTok for Businessの広告配信を開始した。本記事では、認知から獲得までフルファネルで中長期的にTikTok for Businessを活用するLINEマンガの事例について、同サービスのマーケティングを担当するLINE Digital Frontierの堀内氏と高橋氏、そしてTikTok for Businessの運用を支援するアイレップの岩城氏、米本氏に話を聞いた。