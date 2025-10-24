AIQ、Instagram運用ツール「Moribus」にAI自動分析機能を追加

AIQは2025年10月21日、Instagram運用支援ツール「Moribus（モリバス）」にAI自動分析機能を追加したと発表した。同機能は、Instagram投稿データをAIが自動で分析・分類し、運用状況の可視化や改善提案、レポートの自動生成までを一括して支援する。

近年、企業にとってInstagramを活用した情報発信やブランド構築は重要性を増している。一方で、投稿ごとの効果検証や傾向分析、改善策の立案が煩雑化し、担当者にとって大きな負担となっていた。

今回のAI自動分析機能追加によって、主に以下の支援が可能となる。まず、AIが前月以前のInstagram投稿データを自動で解析し、アカウント全体や投稿形式ごとの運用実態や成果を整理。さらに、投稿実績に基づいて上位・下位の投稿を自動分類し、双方の共通点や改善案を提示する。加えて、分析結果はPowerPoint形式で自動出力されるため、社内やクライアントへの報告業務も効率化される。

同機能は、Moribusの「アカウント管理」メニュー内のレポート機能を利用する企業が対象となる。データドリブンな改善提案を実現することで、企業は投稿戦略の精度向上やSNSマーケティング成果の最大化が期待できる。

Moribusは、AI技術によりInstagram運用の効率化と成果の可視化をサポートするSaaSツールとして、投稿計画の立案やハッシュタグ提案、自動レポート作成といった機能を備える。AIQは今後もMoribusの機能拡充やAI技術の進化を通じて、SNSマーケティング業務の効率化・戦略向上に取り組む方針だ。

