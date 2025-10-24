×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

AIQ、Instagram運用ツール「Moribus」にAI自動分析機能を追加

　AIQは2025年10月21日、Instagram運用支援ツール「Moribus（モリバス）」にAI自動分析機能を追加したと発表した。同機能は、Instagram投稿データをAIが自動で分析・分類し、運用状況の可視化や改善提案、レポートの自動生成までを一括して支援する。

　近年、企業にとってInstagramを活用した情報発信やブランド構築は重要性を増している。一方で、投稿ごとの効果検証や傾向分析、改善策の立案が煩雑化し、担当者にとって大きな負担となっていた。

　今回のAI自動分析機能追加によって、主に以下の支援が可能となる。まず、AIが前月以前のInstagram投稿データを自動で解析し、アカウント全体や投稿形式ごとの運用実態や成果を整理。さらに、投稿実績に基づいて上位・下位の投稿を自動分類し、双方の共通点や改善案を提示する。加えて、分析結果はPowerPoint形式で自動出力されるため、社内やクライアントへの報告業務も効率化される。

　同機能は、Moribusの「アカウント管理」メニュー内のレポート機能を利用する企業が対象となる。データドリブンな改善提案を実現することで、企業は投稿戦略の精度向上やSNSマーケティング成果の最大化が期待できる。

　Moribusは、AI技術によりInstagram運用の効率化と成果の可視化をサポートするSaaSツールとして、投稿計画の立案やハッシュタグ提案、自動レポート作成といった機能を備える。AIQは今後もMoribusの機能拡充やAI技術の進化を通じて、SNSマーケティング業務の効率化・戦略向上に取り組む方針だ。

【関連記事】
SNS併用が当たり前に、X・TikTokユーザーの約8割がInstagram利用【フラー調査】
ファッションの情報源は10～30代がInstagram、40代以降は店舗が中心【LINEリサーチ】
KPI達成度が高いSNS運用者は「フォロワーとのコミュニケーション」を重視【ネオマーケティング調査】
ビジョン、SNS運用代行サービス「SNS運用ドットコム」提供　集客に課題のあるSNS運用をサポート
コムニコ、企業ブランディング支援を行う揚羽と業務提携　企業の採用活動におけるSNS運用を支援

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/24 12:45 https://markezine.jp/article/detail/50080

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    スターバックスからAIスタートアップFLUXへ　自身の特性と相性を見極めた八木冴香さんのキャリア選択 NEW
  2. 2
    結果も出す、遊びも忘れない、だから広告は面白い。広告ウヒョー！と三浦崇宏が選ぶ25上半期のベスト広告
  3. 3
    チャットボットを超える接客AI エージェント「Omakase.ai」が切り拓く新しい顧客体験 NEW
  4. 4
    「その豆乳、猫のためでは？」人間の思い込みを超え、消費者インサイトを読み解くレシートデータ×AIの力
  5. 5
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証
  6. 6
    Uber Eats Japan代表中川氏×ポーラ代表小林氏が語る「経営戦略としてのブランディング」 NEW
  7. 7
    生成AIでパーソナライズをどう実現？中川政七商店が挑む「仮想人格」を活用した施策とその成果
  8. 8
    広告を“邪魔者”から“体験”へ。サッポロビール×DAZNが拓く「Fandomマーケティング」の新境地
  9. 9
    AI時代のCXの鍵は「生活文化形成」、TOPPAN×インテグレートの新戦略
  10. 10
    地上波テレビCMとCTV広告、予算配分の正解は？ディップがREVISIOと進める注視データ活用と検証
  1. 1
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  2. 2
    CRMチーム設立から2年弱でCTR3.1倍。三井住友海上火災保険に聞く、ロイヤルティ向上へのプロセス
  3. 3
    TikTok広告攻略のカギは「界隈」にあり！味の素が「完全視聴率4.2倍」を実現できたワケ
  4. 4
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  5. 5
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証
  6. 6
    平日夜間の試合を満員にできるのはなぜ？川崎フロンターレから学ぶ「組織横断でやりきる力」
  7. 7
    EC売上前年比二桁増を達成。「コスメデコルテ」売上過去最高の裏側にあった“顧客理解の深化”の全貌
  8. 8
    出店戦略だけでない、ユニクロの海外成長を支える「見えざる構造」
  9. 9
    広告を“邪魔者”から“体験”へ。サッポロビール×DAZNが拓く「Fandomマーケティング」の新境地
  10. 10
    元Meta執行役員が挑む「悩み」起点の新広告。MAU1,300万人の『ユビーAds』の可能性