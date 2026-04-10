×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Online

MarkeZine Day 2026 Online

MarkeZine Day 2026 Online

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

アパレルECサイト顧客体験、悪いと感じる要素として53％が「検索性能」を選択【ブレインパッド調査】　

　ブレインパッドはファッション・アパレル系ECサイトを対象とした顧客体験調査の結果を発表した。本調査は、アパレルECの顧客体験に焦点を当て、ユーザーが何を求めているかを明らかにしたものである。

検索性能が体験評価のカギに

　調査では、ECサイトで「良い体験」と感じる要素として59％のユーザーが「検索・商品表示」を挙げた一方、「悪い体験」と感じた要素としても53％が同項目を選択した。検索性の良し悪しが顧客満足度に直接影響を与えることがわかった。

画像を説明するテキストなくても可
クリックすると拡大します

一度の悪い体験が顧客喪失に直結

　「悪い体験」があった場合、37％がそのECサイトを以後利用しなくなると回答。特に、ECサイトの利用頻度が高いユーザーほど離脱率が高く、毎日利用するユーザーのうち52.8％が即時離脱するとの結果が出ている。恒常的な顧客喪失や機会損失につながることが示唆された。

画像を説明するテキストなくても可
クリックすると拡大します
画像を説明するテキストなくても可
クリックすると拡大します

パーソナライズ提案で購買意欲増

　パーソナライズされた提案を受けることで、81％が購買意欲が高まると回答し、そのうち53％が「とても高まる」と答えた。精度の高いパーソナライズが売上拡大に寄与する可能性が示された。

画像を説明するテキストなくても可
クリックすると拡大します

　世代別では、Z世代は骨格・カラー診断、Y世代や氷河期世代は動画による着用レビューを求める傾向が見られた。ターゲット層に応じた機能強化の重要性もうかがえる。

画像を説明するテキストなくても可
クリックすると拡大します

【調査概要】
・調査期間：2026年1月27日～1月28日
・方法：インターネット調査（Knowns消費者リサーチ）
・調査対象：日本国内の10代～50代男女（Knowns消費者モニター）
・有効回答：656件

【関連記事】
ブレインパッド、AIエージェント事業特化の子会社設立を発表　数十億円規模のビジネスへの成長を目指す
ブレインパッドとLazuli、事業連携を強化　データ整備の省力化やパーソナライゼーション高度化を実現
AI利用者の45.4%が購買において「ワクワク増えた」と回答。BICPがAI時代の購買行動調査を開始
「AIによる購買行動変化」を調査結果から解説／電通マクロミルインサイトが無料ウェビナーを開催
ZETA、AIチャットとECの専門知識を容易に連携する「ZETA LINK for AI」を提供開始

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/04/10 14:15 https://markezine.jp/news/detail/50653

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    消滅寸前3人だったマーケ組織を売上創造の要に。マクロミルの泥臭くも戦略的なBtoBマーケティング改革
  2. 2
    資生堂「エリクシール」「丸亀製麺」に学ぶ　ブランド戦略からSNS施策をどう設計し、評価するか？
  3. 3
    コカ・コーラがROAS3,750％達成　非計画購買を捉えるUber Eatsのリテールメディアの全容 NEW
  4. 4
    「第一想起の獲得」と「あやしさの払拭」、目的も規模も異なるBtoB企業のコミュニケーション戦略とは？ NEW
  5. 5
    飲料カテゴリーの境界を溶かしポートフォリオ拡充へ　サントリー「新価値創造プロジェクト」方針説明会 NEW
  6. 6
    「知られているが選ばれない」をどう打破する？本間ゴルフが過去の栄光を捨てて挑むブランド再定義
  7. 7
    Xから予測する2026年春の美容トレンド　「防御美容」が本格化、日本ブランドへの信頼回帰も
  8. 8
    一歩進んだAI活用で、ここまでできる！AI×大規模生活者行動データで進化するマーケティングリサーチ
  9. 9
    Brazeがパートナーと築くAI時代のエコシステム　売上3倍を見据えた2026年の最新戦略 NEW
  10. 10
    LINE×Salesforceで反応率UP！海外留学EFがクレッシェンドラボと実現した1to1マーケ
  1. 1
    【今どきシニア女性のお金事情】消費の満足度が急落、「家計と心のずれ」を紐解く
  2. 2
    EC売上3倍！G-SHOCKに学ぶ「コンテキスト×ファンダム」で態度変容を生むYouTube活用術
  3. 3
    トリドールCMO南雲克明氏がファミマへ。MD価値向上と新たな「感動創造」で挑む、コンビニ文化の進化
  4. 4
    ClaudeはなぜChatGPTを超えた？ 「社会的姿勢」が勝敗を分ける、AI企業の新しい競争軸
  5. 5
    電通グループがリセット償却したM&A資産　次なる「AIエージェント基盤」の構築・投資に向けて
  6. 6
    AIは組織の「伴走者」。博報堂のAI思想がJTのIT部門にもたらした「共創」によるブランド構築の真価
  7. 7
    消滅寸前3人だったマーケ組織を売上創造の要に。マクロミルの泥臭くも戦略的なBtoBマーケティング改革
  8. 8
    NFTで伝統行事の「収益力」を向上！博報堂プロダクツが挑む、地方文化振興のDX戦略
  9. 9
    市場ポテンシャル5兆円のLLMO領域でトップランナーを目指す　LANYに若手マーケターが集まるワケ
  10. 10
    AI検索で「指名」されるための条件とは？ GEO対策（LLMO）に効く“営業リスト”の作り方