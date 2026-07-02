LINEヤフー、「Yahoo!ニュース」上でプレスリリースを記事コンテンツとして掲載するサービス開始

LINEヤフーは、インターネットニュース配信サービス「Yahoo!ニュース」において、企業や団体のプレスリリースをニュース記事コンテンツとして掲載する新サービス「ニュースPR by LINEヤフー」の提供を開始する。

同サービスでは、依頼を受けたプレスリリースをもとに記事化し、「Yahoo!ニュース」上に掲載。これにより、企業や団体の一次情報を、日々のニュース閲覧の中でユーザーへ届け、商品・サービスの理解促進やブランド価値の向上を支援する。

提供プランは以下のとおり。

AIクリエイティブPRプラン： 「Yahoo!ニュース」の編集ノウハウを学習したAIが、企業や団体から提供されたプレスリリースをニュース記事の構成や表現を取り入れたコンテンツへ再構成する。

「Yahoo!ニュース」の編集ノウハウを学習したAIが、企業や団体から提供されたプレスリリースをニュース記事の構成や表現を取り入れたコンテンツへ再構成する。 ダイレクトPRプラン：提供されたプレスリリース原文をそのまま記事化する。

配信記事は、「Yahoo!ニュース」の記事詳細ページに通常のニュース記事と同様のフォーマットで表示される。加えて、「Yahoo! JAPAN」トップページや「Yahoo!ニュース」のレコメンド枠、新着一覧などに、記事タイトルとサムネイルをセットで掲出。また、AIがユーザーの属性・閲覧履歴とコンテンツの反響予測を掛け合わせ、最適化された記事をレコメンドする。

掲載後はPVやUB、訪問者のデバイス比率、表示回数など7日間の実績を集計した定量レポートを提供する。いずれのプランも料金は1掲載につき3万円（税抜き）で、掲載期間は7日間だが、規約違反などがない限りその後も掲載を継続する。

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