REVISIO、CTV測定ソリューションにおいて測定精度および網羅率をアップデート

テレビ番組・CMの視聴態勢データを取得しBtoB向け視聴分析サービスを提供するREVISIOは、コネクテッドTV（CTV）測定ソリューションにおける測定精度およびカバレッジ（網羅率）のアップデートを行った。

今回のCTVにおけるアプリケーション測定ロジックのアップデートによって、粒度の細かい各CTVアプリケーションの視聴ログからの測定データを提供。これにより、コンテンツ単位での性年代別の視聴傾向や、同一基準での地上波とCTVコンテンツの重複・フリークエンシーが確認できる。2025年2月現在はTVerのみが対象となり、順次拡大する予定だ。

なお、REVISIOのソリューションでデータの取得が可能なCTVアプリケーションは、以下の通り。

YouTube

TVer

ABEMA

Amazon Prime Video

Netflix

DAZN

Disney+

U-NEXT

Hulu

また、下記アプリケーションについても順次データを取得予定だ。

NHKプラス

FOD

Lemino

DMM TV

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