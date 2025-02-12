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REVISIO、CTV測定ソリューションにおいて測定精度および網羅率をアップデート

　テレビ番組・CMの視聴態勢データを取得しBtoB向け視聴分析サービスを提供するREVISIOは、コネクテッドTV（CTV）測定ソリューションにおける測定精度およびカバレッジ（網羅率）のアップデートを行った。

　今回のCTVにおけるアプリケーション測定ロジックのアップデートによって、粒度の細かい各CTVアプリケーションの視聴ログからの測定データを提供。これにより、コンテンツ単位での性年代別の視聴傾向や、同一基準での地上波とCTVコンテンツの重複・フリークエンシーが確認できる。2025年2月現在はTVerのみが対象となり、順次拡大する予定だ。

　なお、REVISIOのソリューションでデータの取得が可能なCTVアプリケーションは、以下の通り。

YouTube
TVer
ABEMA
Amazon Prime Video
Netflix
DAZN
Disney+
U-NEXT
Hulu

　また、下記アプリケーションについても順次データを取得予定だ。

NHKプラス
FOD
Lemino
DMM TV

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2025/02/12 13:00 https://markezine.jp/article/detail/48333

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