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サイバーエージェント、AIを用いたインタビューツール「N1AI」の本格提供を開始

　サイバーエージェントは、AIがユーザーの本音を深掘りするインタビューツール「N1AI」の提供を開始した。

　同ツールは単体でのリサーチに活用できるほか、チャット形式の対話を通じてユーザーの潜在ニーズを自動収集・分析する。これにより、内容設計から実施までの期間を圧縮するとともに、感情の傾向の可視化や訴求の再設計案の提示までを一貫して行う。さらに、同社が提供する効果予測・広告生成システム「極予測LP」と連携し、得られた生の声を体験談マンガや満足度調査などの広告コンテンツとしてLPへ自動実装できる。

　加えて、原文維持の制約下で組み込む独自技術（特許出願中）によりハルシネーションを抑制。厳格なコンプライアンスが求められる業界でもリスクを抑えた運用支援が可能だ。金融機関の先行導入事例では、従来のLPと比較してCVRが2.2倍に向上した。

　昨今、生成AIの普及によりユーザーの検索行動が会話形式へ変化し、広告配信プラットフォームもインテントや文脈を深く理解する仕組みへと進化している。これに伴い、広告効果の最大化には多様なインテントに対応した情報をLP内で充実させることが重要となる一方、マーケティング現場では最適化に活かせる粒度の高い一次情報の不足や、既存データの活用が不十分である点が課題となっていた。そこで同サービスを開発するに至った。

　同社は今後、「極シリーズ」との連携を順次強化し、運用型広告のテキストやバナー、動画などへもユーザーの声を反映していく予定だ。

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