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博報堂ＤＹホールディングス、ChatGPT上の広告設計・アセット生成を支援する機能を提供開始

　博報堂ＤＹホールディングスと博報堂テクノロジーズは、統合マーケティングプラットフォーム「CREATIVITY ENGINE BLOOM」上で提供する検索連動型広告の運用支援プロダクト「CREATIVE BLOOM TEXT Ads」において、ChatGPT上の広告向けのコンテキストおよび広告文を自動生成する機能を搭載した。

　生活者の情報探索がキーワード検索からAIとの対話へ拡大し、対話型AI内に広告が掲出される「ChatGPTの広告」が登場している。この広告は従来の検索広告と異なり、表示機会が会話トピックとの関連性に左右されるため、適切なコンテキスト設計が重要となる。新機能はこうした課題に対応し、設計プロセスからAIが支援する仕組みを構築している。

【クリック／タップで拡大】

　具体的には、プロダクトに搭載されたAIエージェント「TAds Agent」に商材のLPのURLを入力することで、AIが次のプロセスを実行する。

  • 商材理解とゴール設計：LPから商材特徴を読み解き、キーワード検索では拾いにくい検討の一歩手前の相談を含め、ユーザーの関心を「検討段階×心理」で整理し、ゴールを設計する。
  • 多様なアセット生成：設計に沿って会話の場面に応じた多様なアセットを用意する。
  • 入稿カスタマイズ：企業の特性に合わせて広告の分量などを調整し、提案レポートと入稿シートの2種類を出力する。

　同機能は、OpenAIと連携し、パイロット版の広告を取り扱うHakuhodo DY ONEにて先行利用する。今後は配信実績をもとに精度を高め、検索・ディスプレイ・対話型AIをまたいだ広告クリエイティブの一貫した設計・運用支援を目指す。

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2026/06/26 16:30 https://markezine.jp/news/detail/77054

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