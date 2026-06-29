キリンビール、「午後休パスポート」の展開を開始

キリンビールは、クラフトビールブランド「SPRING VALLEY BREWERY」の夏限定商品「SPRING VALLEY BREWERY フルーティセゾン」の発売に合わせ、異業種3社と協業した「午後休パスポート」施策を2026年7月1日より数量限定で開始する。

同施策は、同商品のルーツであるベルギーのビアスタイル「セゾン」が夏の農作業の合間に飲まれていたことにちなみ、現代のライフスタイルに合わせて夏の午後休の過ごし方を提案する企画だ。同社の調査で「自分のためのお休み」が不足していると感じる人が多い一方、午後休は心理的に取得しやすい傾向にあることから、有給休暇のポジティブな取得推進を目指して実施に至った。

「午後休パスポート」は、映画館やリラクゼーション、カラオケなど午後休の利用を想定した施設が1,000円引きになるカタログ型のクーポンである。クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン、代官山 蔦屋書店、東京プリンスホテルの3社が協力企業として参画し、各店頭での条件達成者へ先着で配布する。

また、各協力企業の店舗では施策と連動した企画も実施する。クリスピー・クリーム・ドーナツでの優待クーポンの提供をはじめ、代官山 蔦屋書店での「午後休にビール片手に読みたい本」をテーマにした選書展示、東京プリンスホテルでのクラフトビールとスイーツを掛け合わせた「アフタヌーンビア」の提供などを通じて、異業種協業によるタッチポイントの創出とクラフトビールの体験機会の拡大を図る。

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