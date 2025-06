社会や技術が大きく変化している今、改めて捉え直したい「顧客経験（CX）のマネジメント」【論文紹介】

須永 努(スナガ ツトム)

早稲田大学 商学学術院 教授

1999年早稲田大学商学部卒。博士(商学)早稲田大学。2022年より現職。専門は消費者行動論、マーケティング論。日本商業学会理事、日本消費者行動研究学会理事、日本広告学会理事、内閣府認定マーケティング検定委員会委員などを歴任。主な論文に"Connotative Congruency Effect Between Instrumental Timbre and Visual Design Features on Consumer ...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

