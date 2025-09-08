×
連載記事

注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキング

注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキングTOP10【8/28～9/4】

　毎日更新される広告・デジタルマーケティング関連の最新ニュースから、注目を集めたトピックスを紹介する本ランキング。今回は2025年8月28日～9月4日までの人気ランキングを発表します。

  • Page 1
順位 タイトル
1
2 電通と電通デジタル、生成AIでターゲット探索からコピー生成まで自動化 独自データ活用で数分で複数案
3 生活者の40.7%が企業SNS「中の人」発信を不要と回答 若年層は平均4.7個のアカウントを使い分け
4 電通、生成AIで購買場所ごとの購買者像を可視化する 「People PALETTE」の提供を開始
5 花王「めぐりズム」20年ぶりリブランディング、 2030年海外比率35%目指しグローバル展開を加速
6 約75％の生活者が「推し」がいる／1日あたりの推し活時間、3割以上が1～3 時間【ノウンズ調査】
7 電通、スポーツファン分析サービス「SPORTS CLUSTER MARKETING」開始
8 デロイト トーマツ、AIエージェント集団で顧客反応を予測する「AI haconi wa」ベータ版提供
9 2025年第1四半期、日本で最もダウンロードされたアプリは「TikTok」に【Adjustら調査】
10 トライベック、デジタルサポート価値ランキング2025発表　ヤマト運輸が2 年連続1位

　今回は、アドビの調査による、日本のマーケターの8割がチャネル別効果測定に課題を抱えているというニュースが1位にランクイン。続いて、電通と電通デジタルが生成AIを活用してターゲット探索からコピー生成までを自動化するサービスを発表したニュースが2位に。3位には、生活者の4割以上が企業SNSの「中の人」による発信を不要と考えているという調査結果が入った。

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/08 07:00 https://markezine.jp/article/detail/49841

