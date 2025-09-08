今回は、アドビの調査による、日本のマーケターの8割がチャネル別効果測定に課題を抱えているというニュースが1位にランクイン。続いて、電通と電通デジタルが生成AIを活用してターゲット探索からコピー生成までを自動化するサービスを発表したニュースが2位に。3位には、生活者の4割以上が企業SNSの「中の人」による発信を不要と考えているという調査結果が入った。
注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキングTOP10【8/28～9/4】
毎日更新される広告・デジタルマーケティング関連の最新ニュースから、注目を集めたトピックスを紹介する本ランキング。今回は2025年8月28日～9月4日までの人気ランキングを発表します。
注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキング連載記事一覧
MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）
デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。
