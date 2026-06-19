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MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

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「リードスコアリングは機能しない」は過去？ミスミ・LayerXが語るAI時代のCRM戦略【参加無料】

　MarkeZineとSalesZineは、2026年7月22日（水）・23日（木）の2日間に亘り「BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine ＆ SalesZine」を共同開催します。

　今回は、7月23日（木）13：00～13：40に行われるセッション『AI時代のCRM戦略と実践、スコアリングの限界をどう超えるか？～データ活用を共通言語に変え、部門の垣根を越える方法～』をご紹介します。

【セッション詳細・申し込みは画像をクリック】

セッション概要

　「顧客のプロセスや温度感を把握して、最適なタイミングでコミュニケーションをとりたい」というのは、多くのビジネスパーソンの願いです。一方で、MA黎明期から10年以上にわたり「リードスコアリングは機能しない」と多くの現場で囁かれてきました。どんなに工数をかけても膨大な顧客データを人間が分析しきれず、結局は「最大公約数」的なアプローチに頼らざるを得ないのが、これまでのCRMの限界だったのです。

　しかし今、AIの進化がこのジレンマを劇的に塗り替えようとしています。

　本セッションでは、BtoBマーケティングの第一線で活躍する安藤健作氏をモデレーターに迎え、CRM領域のリーダーを務めるミスミの天間 要介氏とLayerXの北川 峻氏が登壇。従来の限界を突破する次世代のCRM戦略と実践について、各社の取り組みをベースに語り合います。

【本セッションの聴きどころ】

  • 従来のスコアリングの限界を突破し、多様なデータから顧客の検討プロセスを捉える手法
  • 予測データからアクションにつなげるためのセールスとマーケの合意形成
  • AIによる自動化が進む中で求められる「これからの顧客理解」のかたち

登壇者

安藤 健作氏／合同会社エスプーマ 代表

早稲田大学卒業後、株式会社丸井を経て、2006年に株式会社ラクスに入社。同社にてCS組織の立ち上げを行ったのち、マーケティングマネージャへ。2016年よりメールマーケティングサービス「配配メール」の事業責任者となる。その後、株式会社WACUL 執行役員CMOを経て、2024年より合同会社エスプーマ代表。メールマーケティングのエバンジェリストとして活動し、講演実績多数。2022年『現場のプロが教える！BtoBマーケティングの基礎知識』（マイナビ出版／共著）、2024年『メールマーケティングの教科書 誰でも成果を生み出せるメルマガの定石』（翔泳社）出版。

北川 峻氏／株式会社LayerX バクラク事業部 グロースマーケティング部 CRMグループ マネージャー

プロバスケットボールリーグにて、リーグ創設期のマーケティングに携わり、チケット・ファンクラブ・デジタル施策などの基盤構築や全国クラブの集客支援を推進。その後、BtoBスタートアップにて新規事業の立ち上げや、マーケティング・セールス・CSを横断したオペレーション改善に取り組む。2024年よりLayerXに参画。現在はマーケティング部 CRMマーケティンググループ マネージャーとして、MA／SFAを活用した顧客コミュニケーション設計や、リード獲得〜商談創出までのプロセス整備・高度化を推進している。

天間 要介氏／株式会社ミスミ グロースマーケティング推進室 インサイト・ストラテジーチーム セクションリーダー

WEB広告代理店等でのデータアナリスト経験を経て、株式会社ミスミに入社。現在はグロースマーケティング推進室 インサイト・ストラテジーチームにて、顧客データの利活用を通じたインサイト分析および戦略立案に従事。オンライン・オフラインのマーケティングを通じて獲得したリードデータの分析、およびCRMの最適化による新規ユーザー獲得施策を推進。データに基づいた高精度なマーケティングサイクルの構築により、事業成長を牽引する役割を担っている。

【抽選制】全セッション終了後には無料懇親会も開催

　登壇者も交えた抽選制の懇親会を開催予定。今抱えている悩みや取り組みを企業の枠を超えて共有し、課題解決のヒントを持ち帰る場として、ぜひご活用ください。

　すべてのセッションはタイムテーブルよりご確認ください。

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine 開催概要

  • 日時：2026年7月22日（水）・23日（木）12：30受付開始、13：00～18：30予定

    ※懇親会（参加無料）は23日（木）19：00～20：00予定

  • 会場：コモレ四谷 タワーコンファレンス

    （東京都新宿区四谷1-6-1 コモレ四谷 四谷タワー3階）
    JR・東京メトロ南北線「四ツ谷駅」より徒歩1分、東京メトロ丸ノ内線「四ツ谷駅」より徒歩3分

  • 主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部・SalesZine編集部
  • 参加費：無料（事前登録制）

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

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MarkeZine（マーケジン）
2026/06/19 14:45 https://markezine.jp/news/detail/77007

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