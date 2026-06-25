×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

SHIBUYA109 lab.、企業とZ世代をつなぎ双方の課題解決をする新サービス提供開始

　SHIBUYA109エンタテイメントが運営する若者マーケティング機関SHIBUYA109 lab.は、企業のマーケティング課題の解決と若者の成長機会創出を同時に図る実務型プログラム「SHIBUYA109 lab.Works」の提供を開始した。

　同サービスは、企業の実際のマーケティング課題をテーマに設定し、企業担当者と学生が共にプロジェクトに取り組むマーケティング支援型インターンプログラムだ。同社が保有する若者の独自ネットワーク「SHIBUYA109 lab.MATE」から最適な学生メンバーをアサインし、コンサルタントがプロジェクト全体を全面伴走する。

　Z世代向けマーケティングや、社内におけるZ世代社員との関係構築に悩む企業が多い中、企業と学生の双方が抱える課題を同時に解決する仕組みとして開発された。

【クリック／タップで拡大】

　企業は商品開発やSNS施策において若者の柔軟な発想による解決策を得られるだけでなく、密な接点を通じてリアルな若者インサイトを発掘できる。また、学生へのフィードバック機会を通じて、Z世代とのコミュニケーションを実践する「疑似上司体験」の場としても活用可能だ。

【クリック／タップで拡大】

　さらに、金沢大学金間研究室との共同研究に基づき、日報と多角的なフィードバックを蓄積して成長を可視化する独自の育成システムを構築。先行検証段階では、導入企業から新規アイデアの獲得や若手育成への寄与で評価を得ており、SHIBUYA109 lab.は「SHIBUYA109 lab.Works」を通じて、次世代の人材育成とマーケティング活動の高度化の両立を目指す。

【関連記事】
BeReal、日本国内MAU650万人を突破　前年比＋30%成長、Z世代を中心に利用拡大
Z世代の約7割が上司に提出前の「AIチェック」を実践／LINEヤフーコミュニケーションズ調査
Z世代のサステナアクションを推進、SHIBUYA109渋谷店でアップサイクルプロジェクトが開催
Hakuhodo DY ONE、Z世代向けのBeReal広告クリエイティブサービスを提供開始
SHIBUYA109 lab.、Z世代の2026年トレンド予測を発表／アテンション・デトックスに注目

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/06/25 08:45 https://markezine.jp/news/detail/77038

Special Contents

PR

Job Board

PR


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    富裕層とは違う“動くお金”　市場を動かす「パワーファミリー」の消費構造とは
  2. 2
    メディアの数字が教えてくれないこと。カルチャーから読み解く、生活者との新しい接点 NEW
  3. 3
    ワークマン公式アプリはなぜ「待望」だったのか？ AppApeAward受賞と「顧客シーン起点」の思想 NEW
  4. 4
    刈り取り・囲い込みの限界。ADKマーケティング・ソリューションズが提唱するブランドのIP化とは？
  5. 5
    AIに引用されないブランドは「存在しない」も同然──アドビが示す、AIに選ばれ続けるための仕組み構築 NEW
  6. 6
    市場拡大中の「ぬいぐるみ界隈」　注目サービスと界隈インサイト最前線【ぬいぐるみが大人の相棒に】
  7. 7
    選んだCEPでどう思い出され、選ばれやすい状態をつくるか？「Solidify（具体化）」の技術
  8. 8
    広告接触者の17％が実購買に。アサヒビールがSpotifyと実現した音楽体験連動型ファンダムマーケ
  9. 9
    西口一希氏と振り返る、マーケティングの20年。「WHOとWHATの距離が近づく」時代の乗り越え方
  10. 10
    指名検索CV数215％に増加、「知っているのに選ばれない」を超えるミドルファネルの本質
  1. 1
    富裕層とは違う“動くお金”　市場を動かす「パワーファミリー」の消費構造とは
  2. 2
    指名検索CV数215％に増加、「知っているのに選ばれない」を超えるミドルファネルの本質
  3. 3
    電通グループのAI戦略が構想から実装フェーズへ。新フレームワーク「PSDCA」とプロダクト群を発表
  4. 4
    セブン-イレブン、電通、CAがリテールメディア新会社を設立　2030年新規事業収益200億円へ
  5. 5
    戦略系UGCマーケティングAGとしてやり切っていく――ウィングリットに聞いた「UGC戦略の設計思考」
  6. 6
    Meta広告のトップランナー集結！Planner of the Year受賞者に活用ノウハウを聞く
  7. 7
    カルビー「白黒ポテチ」ショック。資源制約時代の“ブランド体験”をどう再設計するか【江端氏解説・前編】
  8. 8
    内製化とは“マーケティングOS”の構築である。ヤマハ発動機が実現する、事業横断の持続的な広告運用体制
  9. 9
    高広伯彦氏の連載がスタート｜私がBtoBマーケティングの「教科書」を書こうと思った理由
  10. 10
    2006-2026：電通「日本の広告費」から読み解く過去20年の変化、広告の拡張と本質