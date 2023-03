MAとは？マーケティングの効率を上げるツールについてわかりやすく解説

マーケティングオートメーション(以下、MA)は、メルマガ配信や顧客分析などの機能を兼ね備えたデジタルツールで、昨今の企業組織におけるマーケティング活動ではもはや必須ともいえます。

本記事では、そんなMAをマーケティング戦略に適切に組み込むための基礎知識について解説しますので、企業のマーケティング担当者はぜひ参考にしてください。

マーケティングオートメーション(以下、MA)とは、見込み顧客情報の獲得〜商談化までのフェーズを効率化し、 商談獲得数を最大化するためのシステムです。見込み顧客の興味や関心に合わせて、効率的にマーケティング施策を展開することができるため、近年導入が進んでいます。

そもそも、企業が受注数を増やすためには、1件でも多くの商談機会を持つ必要があります。しかし、イベントで名刺交換したり、直接問い合わせてくれたりした見込み顧客全員が、自社に高いレベルで関心を抱いているとは限りません。

顧客は購買に至るまでに情報収集を重ね、競合商品と比較を行った結果、予算や購入時期などの条件が整ってやっと商談にたどり着くものです。特に、商材の単価が高いBtoBにおいては、初回のセイハローから商談まで数年かかるケースも珍しくありません。

とはいえ、営業担当者が数多の見込み顧客に対して、逐一状況を伺い続ける方法は非効率的です。そこで、MAツールを活用すれば、煩雑な業務を効率化できます。

MAツールがマーケティングで期待される主要機能としては、以下のようなものがあります。

「MA = メルマガ配信」というイメージが一般的ですが、MAを活用したメール配信においては、クリックなど顧客接点で起きた顧客の行動履歴をすべてデータベースに蓄積することで、興味関心に関するデータを収集できます。

またMAツールでは、広告キャンペーンに必要なLP(ランディングページ)の作成も可能です。多くの場合、フォームを設けることで、見込み顧客は自身の入力情報と引き換えに、無料でホワイトペーパーやeBookといった役に立つ資料を取得する形で、等価交換が成立します。

このようにアプローチすることで、見込み顧客のメールアドレスや会社名などの静的な情報だけでなく「どういった情報に関心があるのか」といった情報も獲得できるのです。

そのほかの重要な要素としては、MAが本質的にマーケティングの「データベース」の役割を果たすことも挙げられるでしょう。

社内に散らばった名刺情報や顧客データを集約し、各顧客のオンラインにおける行動分析から顧客の興味関心を取得することで、仮に短期で商談化しない見込み顧客であったとしても、マーケティング戦略を策定するうえでは重要なインサイトになります。

「必要な場面で必要に応じて情報を取り出せる」状態を築けば 、自社のあらゆるマーケティング施策を加速することが可能です。

MA市場は2014年に米Oracle社が「Oracle Cross-Channel Marketing(旧:Eloqua)」の日本でのサービス提供を開始して以来、拡大の一途をたどっており、最近のMAツール利用企業の増加はさらに顕著です。

株式会社矢野経済研究所の「DMP/MA市場に関する調査を実施(2021年)」によると、MAツールを導入する企業が増加傾向にある最大の理由の一つとして、「対面営業の機会減少」が挙げられています。

また、Sansan株式会社が2021年に実施した「今年の出会いとビジネスに関する調査」によると、「仕事で初対面の社外の人と出会う機会に変化があったか」との設問に対して、約7割(『とても減った(37.8%)』『少し減った(29.6%)』の合計値67.4%)のビジネスパーソンが減少を実感していることが明らかになりました。

特にBtoBにおいては、営業といえば「フィールドセールス(対面営業)」がメインでしたが、昨今の企業担当者は、必要な情報を事前にオンラインで収集したうえで、製品サービス提供企業にコンタクトする手法が一般的になりつつあります。

つまり、営業担当者が比較・検討段階にある顧客に会うこと自体、以前に比べて難易度が上がっているのです。

ほかにも、従来は顧客の検討段階の早い段階でリードを獲得することが望ましいとされていましたが、情報収集のオンライン化が進んだことによって、自社が認知しづらいプロセスで顧客側の製品やサービス選定が進むようになりました。

ようやく顧客コンタクトできたとしても、その時点でほぼ選定が終わってしまっている、といった状況になりつつあるのです。

企業側からするとインサイトやニーズを打ち明けてくれないリードに「非対面のコミュニケーションで、いかにコンバージョンにつなげるか」は、マーケティングを実行するうえでの課題といえます。

だからこそ、「オンラインで効率的に顧客開拓・接点構築を図る」ためのMAツールが注目され、導入が進んでいるのでしょう。

MAのマーケティングにおけるおもな活用領域は、以下のとおりです。

次項より、それぞれの詳細を解説します。

マーケティングにおいて、見込み顧客の創出は「リードジェネレーション」と呼ばれ、各施策を成功させるための最初のステップです。リードジェネレーションは、厳密には0から顧客を生み出す活動を指し、オフライン/オンラインによって活動内容は異なる取り組みが求められます。

オフラインで行われるリードジェネレーションのおもな内容としては、以下のようなものが挙げられます。

<オフラインのリードジェネレーション>

一方、オンラインで行われるリードジェネレーションの内容は、下記のとおりです。

<オンラインのリードジェネレーション>

MAツールを使えば、上記のようなオンラインでのリードジェネレーションを効率化できます。

前述のとおり、オンラインにおける顧客接点は重要なポイントです。オンラインのリードジェネレーションを成功させるためには、顧客データに基づいた制度の高い施策が不可欠であるため、企業組織としてもMAを導入して注力する意義があるといえます。

リード管理とは、オフラインやオンラインで獲得したリードを一元管理することです。「KPI(重要業績評価指標)」の設定や測定も可能で、MAを使った行動履歴にもとづくデータ分析や仮説設計により、コンスタントなビジネスチャンスの創出が可能になります。

ただしリード管理においては、データを集めたうえで、MAツールの運用における「名寄せ」や「シナリオ設計」を行うことが重要です。

名寄せとはリードが持つ会社名や住所、連絡先や名前といった、多くのデータを適切に統合する取り組みを指します。名寄せによって情報整理をしない場合、データ重複しによって顧客への連絡が重複し、信頼を損なう可能性があるため注意が必要です。

名寄せで集められるデータには、次のようなものがあります。

こうしたデータを一つひとつ確認し、分類するのは大変な作業ですが、MAツールを活用すれば自動化が可能です。

また、シナリオ設計をしておけば「リードがどういったフェーズにいるのか」も明確になるため、次のアクションをスムーズに決められるでしょう。

見込み顧客の育成は「リードナーチャリング」と呼ばれます。リードナーチャリングは、商材の単価が高く、顧客側の検討サイクルが長くなりやすい企業において特に重要な取り組みです。

自社プロダクトの単価が高ければ、顧客が商材購入を決定し、成約するまでには多くの時間がかかることが想定され、失注にならないようにその期間もアプローチして接点を保ち続けなければならないためです。

リードナーチャリングの手段は、オフラインとオンラインによって異なりますが、オンラインでは、次のような手法を組み合わせ実施します。

前述したとおり、MAツールを使えば上記の施策を「自動化」できるため、ナーチャリングも効率的に進められます。

ただし「育成する」という考え方は、極めて自社寄りの視点である点にも留意しなければなりません。顧客側に存在しないニーズを思い込ませようとするのではなく、あくまで顧客ニーズを起点にして自社商材の訴求を行う意識が大切です。

そのためにも、普段からMAツールにデータを集約分析し、アプローチする顧客単位のニーズを明確化しておく必要があるでしょう。

見込み顧客のなかから顧客となりそうな候補を絞り込み、営業へと引き渡すプロセスを「リードクオリフィケーション」と呼びます。

また、「リードジェネレーション→ナーチャリング→クオリフィケーション」の3ステップは、「デマンドジェネレーション」とも呼称されます。

リードクオリフィケーションに効果的なMAツールの主要機能の一つとして「スコアリング」が挙げられます。スコアリングとは、MAで管理するリード属性や行動などの情報について、あらかじめ定義したルールに基づいて、点数化し「評価」する機能です。

たとえば米Oracle(オラクル)社公式サイトでは、スコアリングについて以下のように紹介しています。

Lead scoring helps your marketing and sales teams identify where a prospect is in the buying process and the right follow-up

「リードスコアリングはマーケティング営業が、『顧客が購買サイクルのどこに位置しているのか』『適切なフォローの方法は何か』を見極めるのに役立つ(筆者訳)」